網友貼「愛花蓮觀光列車」返鄉投票涉違選罷法 遭警約談、專車取消
明天就是罷免投票日，國民黨立委陳玉珍上午指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。據了解，林姓網友在網路貼文，以「愛花蓮觀光列車」為名，讓花蓮鄉親搭乘返鄉投票，據悉林姓網友已被台北市刑警大隊以涉嫌違反選罷法為由約談，返鄉專車應已取消。
陳玉珍表示，網友聲稱有善心企業捐贈，支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票，今天傍晚6時出發，約晚上10時半到達花蓮東大門夜市，上車點從行天宮、松山捷運站、板橋、中壢。聲稱是為了愛花蓮促進觀光，但沒有說要同意或不同意罷免。
陳玉珍說國民黨立院黨團已經報案，要求台北地檢署保全證據，在相關搭車地點蒐證，奉勸青年朋友不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的最貴，牢裡的飯都不用錢。
據了解，前立委游毓蘭昨天晚間9時許到台北市中正一警分局，拿網路返鄉專車截圖報案有人違反選罷法；但花蓮地檢署早已收到線報，指揮花蓮分局偵查隊負責偵辦並發出傳票，因兩地距離關係，請台北市刑大先代替花蓮分局偵查隊詢問筆錄，再發文交由花蓮分局併案偵辦。
林姓網友到案後表示，他以往就有提供類似的服務，只是想要方便花蓮鄉親，他事後在網路貼文，表示自己被告了，怕有人要坐車，結果卻撲空；他強調不是假消息，車子已經取消。
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