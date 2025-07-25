韓國瑜桃園同框牛煦庭掃街拜票 韓再批惡罷不公不義

立法院長韓國瑜今天下午到桃園市蘆竹區，陪同立委牛煦庭反惡罷車隊拜票，呼籲對於這種不公平、不正義的罷免，大家明天一定要出門投下不同意罷免票，一起為牛煦庭加油、桃園鄉親加油、台灣民主加油。

韓國瑜到牛煦庭蘆區南崁服務處和車隊會合，在地議員錢龍、張桂綿與前議員褚春來和地方意見領袖都到場，韓國瑜向支持者致意，要大家一起為反惡罷加油，接著媒體聯訪受後，隨即和牛煦庭在風雨中站上拜票車隊，沿著市區主要街道向過往民眾請託，不少人向兩人揮手，還比出反惡罷的手勢。

媒體問牛煦庭對前助理支持罷免的看法，牛煦庭說，他的團隊成員向來是開放的有藍有綠，有不同的意見，但是大家都可以討論愉快工作，這也是他問政一路以來團隊的慣性，對於前助理發言支持罷免的評論，他表示尊重。

牛煦庭強調，到目前為止該說的話也都說了，該寫的問政答辯也寫了萬言答辯書，罷團要額外增加其他的言論，他也表示尊重，他認為不會影響桃園市立委第一選區選民的判斷。 牛煦庭對前助理支持罷免，表示尊重，也強調團隊成員藍綠都有，向來工作愉快。記者鄭國樑／攝影 韓國瑜呼籲大家投不同意罷免，反制不公平不正義的惡霸。記者鄭國樑／攝影

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