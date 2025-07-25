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律師提抗告！柯文哲726罷免日想投票 最高行政法院5點半下班前分案

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲（左）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
民眾黨前主席柯文哲（左）。聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與26日罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票。台北高等行政法院25日上午裁定駁回，柯的律師蕭奕弘抗告，最高行政法院下午5點多收案，依分案規則，下午收的案件，將於第二個上班日分案，但本件今日5點半下班前將分案。

至於分完案後，如何處置，由各合議庭決定。因逢罷免日前夕，不少職員已準備返家。

柯文哲主張，他因另案羈押於台北看守所，因人身自由受限，而無法實際至指定投票處所投立委羅智強罷免案，導致他無法實現投票權，因此向法院提行政訴訟，為避免勝訴後因投票時間結束而無法實現，有聲請定暫時狀態處分的必要，請求北市選委會、台北看守所以適當方法讓他完成投票。

柯文哲律師指出，柯願意遵循法院裁定的方式，以最便於北市選委會、台北看守所執行行政任務的方式為之，為降低選務負擔，並兼顧保障受羈押之人的投票權。

北高行認為，依選罷法規定的選舉制度，是在公眾得見聞的公開場域設置投票所，透過不特定多數人公眾監督選務，兼有保障選舉權人投票與不投票自由的效應，並使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式投票。

選罷法也明定，選舉人原則應於戶籍所在地投票，受羈押的選舉權人應如何、以何種程序保障以自由意志行使選舉權，屬於立法通盤考量的裁量範疇，法院無從讓柯文哲用不在籍方式完成投票。

北高行認為，選罷法規定罷免投票的方法，必須由投票人親自至指定投票所，於罷免票圈選後投入票匭中，即為親自投票，若法院准許柯文哲用通訊投票，就違反選罷法規定。裁定指出，至於戒護投票，依羈押法全文沒有相關規範可供看守所遵循，戒護過嚴侵害受羈押人的人格權，過寬則升高脫逃可能性，損及公益，法院無法形成柯文哲在本訴勝訴可能性較高的心證。

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