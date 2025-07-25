關新公園現「挺高虹安投同意」看板 施淑婷痛批混淆選民

新竹雙罷攻防最後一天，新竹市府民政處長施淑婷驚爆昨天下午罷團竟在關新公園高舉「肯定高虹安、支持鄭正鈐就是投同意」的看板意圖混淆選民，施淑婷痛斥罷團知法玩法；新竹雙罷發言人林志潔暫無回應。

「你們最好有良心把這些聽話的志工通通切割」，施淑婷痛斥，由民進黨立院黨團總召柯建銘所帶領的罷免團隊竟然知法玩法，靠著林志潔夫妻的法律後盾，公然散佈不實之事。昨天下午罷團在關新公園高舉「肯定高虹安、支持鄭正鈐就是投同意」的看板公然說謊，挑戰民主的底線。

施淑婷也說，根據選罷法「意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑」。

施淑婷批，這種行為已經完全無視選罷法且展現他們民主進步的素養。難怪詐騙集團會以民進黨為榜樣，將騙術當本事。面對滿嘴謊言的柯建銘與林志潔，「我們不能再沉默，請大家明天一定要站出來，勇敢投下不同意罷免，守住新竹，守住良知，讓他們知道，謊言無法打敗真實，詐騙騙不了人民」。

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