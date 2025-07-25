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總統府資政號召雲林醫界挺罷免 許淑華挺丁學忠

中央社／ 雲林縣25日電

總統府資政李茂盛今天號召雲林醫界聲援罷免團隊，行動守護家鄉、捍衛民主；南投縣長許淑華力挺中國國民黨籍立委丁學忠，與雲林縣長張麗善車隊掃街，籲民眾投不同意罷免。

雲林出身的李茂盛表示，國會亂象如果不處理，台灣可能會面臨被中國共產黨占領危機。身為不孕症治療醫師，經手的試管嬰兒在台灣有5、6萬人以上，希望下一代能在這片土地好好生活。如果罷免沒過，台灣國防安全、經濟發展會受很大影響。

民主進步黨籍立法委員劉建國表示，過去即使國民黨執政，國會議員與中共也從沒那麼深連結的嚴重狀況，現在地方有句話：「國會議員吃台灣米、喝台灣水，還通共匪」台灣人民無法接受；大家都同意守護台灣自由民主、不能香港化，國會恢復正常，呼籲票投同意罷免。

許淑華到雲林麥寮鄉，與張麗善合體展開麥寮、雲林台西鄉與四湖鄉等車掃。

許淑華表示，丁學忠（雲林第1選舉區選出）上任後為雲林爭取經費，或福民利國法案表現亮眼，卻遭不公平惡意罷免，她一定要聲援認真好立委，請民眾用「不同意罷免」守護在地優質立委。

張麗善說，民進黨由於立場不同就發動罷免，這非民主，而是操弄與對抗，傷害社會根本價值，最後關頭一定要出門投「不同意罷免」，守住台灣未來。

罷免 許淑華 丁學忠 國民黨

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