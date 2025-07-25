嘉南藥理大學自助餐廳遭爆鼓吹大罷免 學生怒了嗆拒吃

嘉南藥理大學學生向本報投訴，學校自助餐廳竟然在Line群群組宣揚大罷免，學校是教育機構，應該保持中立、制止校內出現這種鼓吹政治活動行為。對此校方表示，這是外包廠商在「業者群組的言論」，無法干涉，但學校絕對保持中立。

嘉南藥與大學學生餐廳外包業者經營，據稱這家自助餐廳業者承攬業者下游分包個別經營，負責人設立line群組方便師生提前預訂餐點，卻遭學生檢舉在群組內宣揚鼓吹支持大罷免，引發部分學生不滿，質疑將自走入校園違反行政中立，像校方檢舉要求處理。

相關消息今天在校園流傳引發議論：有不滿的學生發起「拒吃」，也有學生在Line留言說要回鄉支持「反罷免」，甚至有人揚言向衛生局、消防局、國稅局檢舉。還有學生轉貼教育部發給學校的公函，要求學校人員務必保持行政中立。

校方聲明絕對保持行政中立，經查這是其中一家廠商在訂購便當餐點的群組宣揚個人理念，並不代表學校立場、校方也與此沒有任何關聯，也早已宣導全體教職員師生都應保持行政中立。 嘉南大學自助餐餐廳在群組鼓吹大罷免，遭不滿學生投訴。圖／讀者提供 嘉南大學自助餐餐廳在群組鼓吹大罷免，遭不滿學生投訴。圖／讀者提供

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