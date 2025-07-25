四叉貓稱動員北上凱道「每人付750元」 黃國昌：不知道他在講什麼東西

新竹雙罷進入最後攻防，民眾黨主席黃國昌今到新竹市替市長高虹安掃街拜票，媒體問及網紅「四叉貓」爆料截圖，說今晚凱道造勢動員支持者出席1人收750元？黃國昌也駁斥，民眾黨沒有動員，「不知道他在講什麼東西」。

網紅「四叉貓」在臉書貼出截圖，內容關於今晚集結凱道相關事宜，四叉貓說，三排椅的遊覽車坐起來比較舒服，（四排椅一車40人，三排椅一車30人）所以必須自費，一個人繳750元，引來不少網友紛紛留言暗示從南部動員。

對此黃國昌也駁斥，他是民眾黨主席，今晚上凱道造勢，民眾黨沒有動員，「不知道他在講什麼東西」。

黃國昌今到新竹市替高虹安掃街拜票，民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩與高虹安站上戰車呼籲民眾投下不同意票，黃國昌也與新竹市代理市長邱臣遠一起站上戰車，把握最後機會向市民喊話。

媒體問及，新竹市是民眾黨唯一執政的縣市，也是民眾黨前主席柯文哲的老家，是否在選前最後一天有沒有什麼要呼籲的？黃國昌說，高虹安與邱臣遠執政成績有目共睹，從有關於年輕人低生育率，提出凍卵的補助到銀髮族，在市推動上繳出一張又一張的亮麗成績單，也兌現一項又一項的承諾。

黃國昌呼籲，希望所有的新竹市民能夠一起站出來，守住柯文哲主席的家鄉，守住高虹安市長的成績，也肯定邱臣遠的努力。

媒體問及網紅「四叉貓」爆料截圖，說今晚凱道造勢動員支持者出席1人收750元？黃國昌也駁斥，民眾黨沒有動員，「不知道他在講什麼東西」。記者黃羿馨／攝影 民眾黨主席黃國昌與新竹市代理市長邱臣遠一起站上戰車，把握最後機會向市民喊話。記者黃羿馨／攝影 網紅「四叉貓」在臉書貼出截圖，內容關於今晚集結凱道相關事宜，引來不少網友紛紛留言暗示從南部動員。圖／取自四叉貓臉書 民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩與新竹市長高虹安站上戰車呼籲民眾投下不同意票，把握最後機會向市民喊話。記者黃羿馨／攝影 民眾黨主席黃國昌也與新竹市代理市長邱臣遠一起站上戰車，把握最後機會向市民喊話。記者黃羿馨／攝影

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