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影／罷團志工捷運站外宣講遭雨傘戳胸 施暴男依現行犯逮捕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
罷團志工蔡姓男子昨在新北市景安捷運站外宣講遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯逮人，警詢後依傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
罷團志工蔡姓男子昨在新北市景安捷運站外宣講遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯逮人，警詢後依傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

罷團志工蔡姓男子昨晚在新北市中和區景安捷運站外宣講，疑雙方理念不同遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯當場逮人，警詢後今依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

罷免團體昨晚6時許，在中和區景安捷運站前進行舉牌宣講活動，66歲許姓男子對罷團志工蔡姓男子（39歲）疑似雙方所表達意見因理念不合，現場氣氛十分火爆，許男一度瞪大雙眼直盯蔡男，甚至涉嫌持手中雨傘戳向蔡男右胸造成紅腫。

中和警分局景安派出所長鍾傳浩於現場執行勤務，發現2人發生爭執起糾紛，立即上前制止避免衝突擴大，現場立即依現行犯將許男逮捕迅速押上警車帶返派出所，後續並未發生進一步肢體衝突。警詢後今將許男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後請回。

警方呼籲民主社會應理性表達立場，員警執法也將持續秉持中立立場，確保民眾言論自由與公共秩序，共同維護社會安寧。

罷團志工蔡姓男子昨在新北市景安捷運站外宣講遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯逮人，警詢後依傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
罷團志工蔡姓男子昨在新北市景安捷運站外宣講遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯逮人，警詢後依傷害罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

罷免 中和 雨傘 罷團 捷運 傷害罪

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