影／罷團志工捷運站外宣講遭雨傘戳胸 施暴男依現行犯逮捕
罷團志工蔡姓男子昨晚在新北市中和區景安捷運站外宣講，疑雙方理念不同遭許姓男子涉嫌持雨傘戳胸，警方依現行犯當場逮人，警詢後今依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。
罷免團體昨晚6時許，在中和區景安捷運站前進行舉牌宣講活動，66歲許姓男子對罷團志工蔡姓男子（39歲）疑似雙方所表達意見因理念不合，現場氣氛十分火爆，許男一度瞪大雙眼直盯蔡男，甚至涉嫌持手中雨傘戳向蔡男右胸造成紅腫。
中和警分局景安派出所長鍾傳浩於現場執行勤務，發現2人發生爭執起糾紛，立即上前制止避免衝突擴大，現場立即依現行犯將許男逮捕迅速押上警車帶返派出所，後續並未發生進一步肢體衝突。警詢後今將許男依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後請回。
警方呼籲民主社會應理性表達立場，員警執法也將持續秉持中立立場，確保民眾言論自由與公共秩序，共同維護社會安寧。
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