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「柯建銘想當立院長」盧秀燕轟拿稅金辦罷免：全國陪他玩耍

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天下午冒雨在本命區陪同藍委黃健豪（右）車掃反罷。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天下午冒雨在本命區陪同藍委黃健豪（右）車掃反罷。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天下午冒雨在本命區陪同藍委黃健豪車掃反罷，她痛批民進黨立法院黨團總召柯建銘想當立院院長，「用人民稅金辦罷免投票，全國人民陪他出來玩耍」，沒收台灣人的民主，呼籲民眾向柯說不，不贊成民進黨「黑白搞」、搞政治、搞鬥爭，不顧百姓。

台中市第五選區（中五）包含北區、北屯區，盧秀燕任六屆立委，是盧的本命區（押地），黃健豪更被視為盧的子弟兵。

盧秀燕今天下午2時30分陪同黃健豪先到元保宮祈福，隨後登上宣傳車，冒雨演講超過五分鐘，一旁群眾聆聽，宛如一場小型造勢會。

盧秀燕說，黃健豪是孝子，捐肝救父，他還向台電中火要求減碳絕食抗議，守護市民健康，二次面臨生命危險，並且通過了很多福國利民的法案。因為柯建銘要當立法院長未果，「選輸翻桌」，用人民的稅金辦罷免投票，全國人民陪他出來玩耍。

盧秀燕指出，黃健豪去年是台中市中五選區選民用選票一票一票選出來當選立委，是台中人的選擇。柯建銘為了當立院院長，動用國家資源、人民稅金重新辦罷免投票，沒收台灣人的民主，沒收台灣去年選舉成果。

盧秀燕認為，選舉若能「選輸翻桌」，是否要讓民進黨用到選贏為止，這是反民主，呼籲民眾明天站出來，向柯建銘說不，向民進黨不，不贊成民進黨「黑白搞」、搞政治、搞鬥爭，不顧百姓。

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