深綠學者顏厥安表態不挺大罷免 黃國昌：大惡罷撕裂台灣
新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會，「我相信連顏厥安老師都看不下去」。
台灣大學法律系特聘教授顏厥安以「欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思」為題在「新新聞」撰文，引發廣大回響。對此黃國昌表示，顏厥安過去長期以來在憲法學界，非常受到敬重，過去台灣有很多公民運動也可看到顏厥安老師。
黃國昌強調，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會，「我相信連顏厥安老師都看不下去」。這一種無差別式的大惡罷，事實上已構成自由民主憲政秩序嚴重傷害。
黃國昌說，顏厥安語重心長，希望賴清德總統可以聽得下去，就是當台灣目前內部的問題這麼多，從少子化、低薪，從年輕人與台灣民眾面對這麼多的問題，賴清德政府不思好好的執政，而執政的成績單一片空白，卻不斷在自己的同胞裡面找敵人，找鬥爭，事實上只是讓台灣陷入衝突、混亂，更沒有辦法去面對現在所應該要去解決的困境。
黃國昌表示，面對7月26日民進黨所發動的大惡罷，民眾黨全黨上下共同一致呼籲請大家出來投票，守護台灣的民主自由。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言