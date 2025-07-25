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深綠學者顏厥安表態不挺大罷免 黃國昌：大惡罷撕裂台灣

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會。記者黃羿馨／攝影
黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會。記者黃羿馨／攝影

新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會，「我相信連顏厥安老師都看不下去」。

台灣大學法律系特聘教授顏厥安以「欲哭欲笑據在伊—一個深綠學者不贊成大罷免的反思」為題在「新新聞」撰文，引發廣大回響。對此黃國昌表示，顏厥安過去長期以來在憲法學界，非常受到敬重，過去台灣有很多公民運動也可看到顏厥安老師。

黃國昌強調，這次民進黨所發動的大惡罷，嚴重撕裂台灣社會，「我相信連顏厥安老師都看不下去」。這一種無差別式的大惡罷，事實上已構成自由民主憲政秩序嚴重傷害。

黃國昌說，顏厥安語重心長，希望賴清德總統可以聽得下去，就是當台灣目前內部的問題這麼多，從少子化、低薪，從年輕人與台灣民眾面對這麼多的問題，賴清德政府不思好好的執政，而執政的成績單一片空白，卻不斷在自己的同胞裡面找敵人，找鬥爭，事實上只是讓台灣陷入衝突、混亂，更沒有辦法去面對現在所應該要去解決的困境。

黃國昌表示，面對7月26日民進黨所發動的大惡罷，民眾黨全黨上下共同一致呼籲請大家出來投票，守護台灣的民主自由。

新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票。記者黃羿馨／攝影

罷免 黃國昌 民進黨 賴清德 民眾黨

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