罷免投票倒數 台東罷團、黃建賓團隊分頭車掃
台東縣罷免團隊「挫賓行動」今天車隊掃街，在罷免投票倒數時刻鎖定台東選舉區選出的中國國民黨籍立法委員黃建賓本命區大武鄉；反罷陣營也出動車隊，繞行市區爭取民眾支持。
「挫賓行動」車隊掃街，上午路線鎖定黃建賓最大票倉及本命區，並行經知本、太麻里鄉等，預計下午回台東市，把握最後時間爭取支持；罷團派員駐點台東車站，舉「歡迎罷免超人回家」手牌。
反罷方由黃建賓領軍，車隊從東海岸開始懇託。黃建賓透過社群網站臉書（Facebook）表示，如果惡意罷免在台東開先例，未來選舉不論村里長、鄉鎮市民代表、議員，甚至是鄉鎮市長、縣長，選輸隔年都可翻桌重選，不得安寧。
此外，農業信用保證基金董事長賴坤成到台灣台東地方檢察署提告黃建賓表示，黃建賓造謠、抹黑他「為個人利益可以犧牲黨內同志」，已造成他名譽極大傷害，限期1天內道歉都沒回應，只好提告；黃建賓不回應。
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