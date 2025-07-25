快訊

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

罷免投票倒數 台東罷團、黃建賓團隊分頭車掃

中央社／ 台東縣25日電

台東縣罷免團隊「挫賓行動」今天車隊掃街，在罷免投票倒數時刻鎖定台東選舉區選出的中國國民黨籍立法委員黃建賓本命區大武鄉；反罷陣營也出動車隊，繞行市區爭取民眾支持。

「挫賓行動」車隊掃街，上午路線鎖定黃建賓最大票倉及本命區，並行經知本、太麻里鄉等，預計下午回台東市，把握最後時間爭取支持；罷團派員駐點台東車站，舉「歡迎罷免超人回家」手牌。

反罷方由黃建賓領軍，車隊從東海岸開始懇託。黃建賓透過社群網站臉書（Facebook）表示，如果惡意罷免在台東開先例，未來選舉不論村里長、鄉鎮市民代表、議員，甚至是鄉鎮市長、縣長，選輸隔年都可翻桌重選，不得安寧。

此外，農業信用保證基金董事長賴坤成到台灣台東地方檢察署提告黃建賓表示，黃建賓造謠、抹黑他「為個人利益可以犧牲黨內同志」，已造成他名譽極大傷害，限期1天內道歉都沒回應，只好提告；黃建賓不回應。

罷免 罷團 黃建賓

延伸閱讀

罷免衝刺 台東罷團「花東都要變天」 反罷：良善不能被改變

等無黃建賓道歉！賴坤成真告了 黃陣營：綠拿假消息公然抹黑

台東罷免升溫 賴坤成與黃建賓槓上揚言互告

台東罷免升溫！賴坤成控黃建賓 黃不排除告賴

相關新聞

柯文哲抗告了！爭取726大罷免投票權 律師今下午已完成遞狀

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

第一波大罷免明天投票，民進黨攻勢凌厲，藍白大咖奔波搶救，但今天最受矚目莫過於深綠法學大咖顏厥安提出「欲哭欲笑據在伊--一...

【重磅快評】投完大罷免，關稅談判還有挽救餘地？

深綠法學學者顏厥安在大罷免投票前撰文反對。他除了說明無差別大罷免是基本權的濫用，更明確指出大罷免大對抗，一點都改變不了國...

深綠學者顏厥安表態不挺大罷免 黃國昌：大惡罷撕裂台灣

新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示...

柯文哲聲請罷免投票遭駁 黃國昌：踐踏憲法投票權將提抗告

民眾黨前主席柯文哲聲請726參加罷免投票，遭台北高等行政法院駁回。民眾黨主席黃國昌今受訪時表示，這個國家過去這麼長的時間...

挺罷免 不孕症教父：國會亂象不改雲林鄉親恐被移民到新疆、蒙古工作

首波罷免投票最後倒數，總統府資政、不孕症治療權威的醫師李茂盛今到雲林支援罷團車隊掃街，公開表態支持罷免國民黨雲林縣第一選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。