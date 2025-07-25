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柯文哲聲請罷免投票遭駁 黃國昌：踐踏憲法投票權將提抗告
民眾黨前主席柯文哲聲請726參加罷免投票，遭台北高等行政法院駁回。民眾黨主席黃國昌今受訪時表示，這個國家過去這麼長的時間當中，對於有投票權的人不斷地被漠視，甚至被踐踏憲法所保障的投票權，柯文哲律師將依法抗告。
新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體問及柯文哲無法在明天投票。黃國昌強調，柯文哲主席提出投票聲請從來就不是為了他自己，這個國家在過去這麼長的時間當中，對於有投票權的人不斷地被漠視，甚至被踐踏憲法所保護的投票權，是這次柯文哲想凸顯出來在民進黨執政下的荒謬。
黃國昌批，台北高等行政法院沒有勇氣承認錯誤，甚至不採取積極的作為，來矯正在憲法投票權上被踐踏的缺失，民眾黨團表示遺憾，也沒有辦法接受，柯文哲律師將依法抗告。
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