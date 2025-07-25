挺罷免 不孕症教父：國會亂象不改雲林鄉親恐被移民到新疆、蒙古工作

首波罷免投票最後倒數，總統府資政、不孕症治療權威的醫師李茂盛今到雲林支援罷團車隊掃街，公開表態支持罷免國民黨雲林縣第一選區立委丁學忠，他表示，國會亂象若未改善，台灣將會陷入不復以往的地步，可能會被中國大陸所占領，屆時雲林鄉親會被移民到新疆、蒙古工作。

李茂盛說，國會亂象若未改善，台灣將會陷入不復以往的地步，可能會被中國大陸所占領，屆時雲林鄉親會被移民到新疆、蒙古工作，身為不孕症教父，他經手的試管嬰兒在台灣有五、六萬人以上，希望這些下一代，能在這片土地上好好的生活，如果罷免沒有通過，台灣在國防安全、經濟發展都會受到很大的影響。

「如果生出來的孩子，沒有好的環境生活，那我這個試管嬰兒也不要再做了」。因此他呼籲，明天的罷免，一定要通過，創造一個和平的台灣，一個和平的雲林，和平的世界。

醫師丁榮哲表示，從來沒有看過國會可以透過預算，把監察院凍結，透過大法官人事任命權，把憲法法庭凍結，如今憲法法庭幾乎不能運作，而且今天在野黨再度把大法官的人選否決掉，立法院已經變成身兼行政、司法甚至監察一體，這種亂象違背當初國父五權分立的真意。

丁榮哲指出，這樣的亂象，雖然沒辦法直接制止，但還好我們有罷免的權利，人民可以把當初錯誤導正，罷免就是要讓我們的國會運作正常化，讓憲法可以真正的實施，也讓華人社會唯一的一個民主國家，能夠真正的運作，這是這次罷免最重要的意義，不是針對個人，是為了下一代，為了未來的民主道路，能夠走得更順暢。

民進黨立委劉建國表示，非常感動李茂盛資政，還有丁醫師等醫界夥伴一起站出來，他們不僅要救人，更要救這個國家。過去國民黨執政時，也從沒發生過這麼嚴重的國會議員與中共有那麼深連結的狀況，也因此現在地方有一句話，是「國會議員在台灣吃台灣米、喝台灣水，還通共匪」，這是台灣人民無法接受的事情。

他強調，守護台灣自由民主大家都同意，台灣不能香港化大家也都同意，國會要恢復正常，不分你我也都會同意，拜託大家，明天為了自由民主，出來投下這一票。

罷免團體發言人露西歸強調，為了下一代，挺身而出罷免不適任的民意代表，是這一代的責任，更是對下一代愛的展現，請大家勇敢站出來。

首波罷免投票最後倒數，總統府資政、不孕症治療權威的醫師李茂盛（左二）今到雲林支援罷團車隊掃街。記者陳雅玲／攝影

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