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勞動部長洪申翰挺罷 桂宏誠：證明大罷免只是政治鬥爭

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免團體昨晚在凱道上，舉辦大罷免造勢晚會，高喊「大罷免 大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影
罷免團體昨晚在凱道上，舉辦大罷免造勢晚會，高喊「大罷免 大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影

部會首長公開挺罷免，是否有違中立？勞動部洪申翰、外交部長林佳龍等於726罷免投票前夕的發文，被認為是表態支持罷免。保訓會前委員、民主文教基金會董事長桂宏誠認為，按法言，政務官不受限制，但不可動用行政資源要求下屬怎麼投票，但中央部會首長和政黨中央全面介入，證明大罷免只是政治鬥爭。

洪申翰說，朝小野大，並不是這一年多來，體制爭議的最源頭。重要核心的問題，是這個「國會多數」，究竟是怎麼運作行使的，他背後的目的跟邏輯是什麼？真的只是民主監督行政權嗎？罷免是民主制度的一環，不管公民最後怎麼選擇，未來國會的朝野結構會不會改變，都是必須尊重的。他只知道，如果這個國會如果再如同過去一年的運作，這個外在充滿威脅的國家，必定會非常艱難與凶險。

林佳龍說，昨晚外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮。即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來。這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。謝謝每一位願意站出來的台灣人。他在社群上看到許多朋友從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的朋友紛紛挺身表態。

針對部會首長疑似公開表態挺罷免，桂宏誠表示，就「公務人員行政中立法」來說，政務官不受限制，但不能動用行政資源要求下屬怎麼投票。罷免是選區選民「收回授權」（recall），理論上中央部會首長和政黨中央全面介入，都證明了大罷免只是「政治大鬥爭」。

桂宏誠批，執政黨利用執政優勢搞大罷免，目的是滅掉監督和制衡他的在野黨，這就已不具正當性。所以，這是比行政不中立更嚴重衝擊「民主韌性」的問題。

罷免 桂宏誠 洪申翰 勞動部

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