表態反罷免！全教產前理事長黃耀南：民進黨得逞一黨獨大 我不同意

大罷免明天投票，全教總前理事長張旭政日前發文表態挺罷免，表示死亡連署被抓到卻不認錯，「沒有一位老師能接受」。全教產前理事長黃耀南則在臉書貼文指，對執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭，若得逞，國會生態為民進黨一黨獨大，可以為所欲為。他強調，「我是黃耀南，我不同意罷免！」

黃耀南表示，明天就是執政的民進黨所謂的「大罷免」，選舉是人民行使公民權利最直接的表現，要請有權利投票者務必出來投票，表達對於大罷免的意見。

黃耀南說，對於現在執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭！作為執政黨，發動這樣的鬥爭是否適當？明眼人一看就知道。

黃耀南表示，他在2016年民進黨推動年金改革時，擔任全國教育產業總工會理事長，因當時的時空背景及軍公教夥伴們的信任下，被推舉擔任「監督年金改革行動聯盟」總召集人，發起九三遊行，號召超過25萬人上凱道，為軍公教發聲。但因為當時國會生態為民進黨一黨獨大，所以軍公教如螻蟻一般被碾壓，幾乎一字未改地通過！這樣的教訓，不知各位是否還記得？

黃耀南說，如果這次執政的民進黨得逞，那國會生態將如同2016年一般，民進黨可以為所欲為！各位想要這樣的國會及政治生態嗎？如果不要，請務必出來投「不同意罷免」。

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