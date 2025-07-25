快訊

花45元買吐司中200萬！全聯開出統一發票特獎 幸運門市曝光

泰國柬埔寨激烈交火！兩國百年糾葛 緊張局勢為何再度擴大？

聽新聞
0:00 / 0:00

表態反罷免！全教產前理事長黃耀南：民進黨得逞一黨獨大 我不同意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
全教產前理事長黃耀南則在臉書貼文指，對執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭，若得逞，國會生態為民進黨一黨獨大，可以為所欲為。聯合報系資料照
全教產前理事長黃耀南則在臉書貼文指，對執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭，若得逞，國會生態為民進黨一黨獨大，可以為所欲為。聯合報系資料照

罷免明天投票，全教總前理事長張旭政日前發文表態挺罷免，表示死亡連署被抓到卻不認錯，「沒有一位老師能接受」。全教產前理事長黃耀南則在臉書貼文指，對執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭，若得逞，國會生態為民進黨一黨獨大，可以為所欲為。他強調，「我是黃耀南，我不同意罷免！」

黃耀南表示，明天就是執政的民進黨所謂的「大罷免」，選舉是人民行使公民權利最直接的表現，要請有權利投票者務必出來投票，表達對於大罷免的意見。

黃耀南說，對於現在執政的民進黨而言，發動無差別的大罷免，無疑是強力的政治鬥爭！作為執政黨，發動這樣的鬥爭是否適當？明眼人一看就知道。

黃耀南表示，他在2016年民進黨推動年金改革時，擔任全國教育產業總工會理事長，因當時的時空背景及軍公教夥伴們的信任下，被推舉擔任「監督年金改革行動聯盟」總召集人，發起九三遊行，號召超過25萬人上凱道，為軍公教發聲。但因為當時國會生態為民進黨一黨獨大，所以軍公教如螻蟻一般被碾壓，幾乎一字未改地通過！這樣的教訓，不知各位是否還記得？

黃耀南說，如果這次執政的民進黨得逞，那國會生態將如同2016年一般，民進黨可以為所欲為！各位想要這樣的國會及政治生態嗎？如果不要，請務必出來投「不同意罷免」。

罷免 民進黨

延伸閱讀

基隆罷團抗議投票通知沒收到、1人收2份 選委會：依規定分送完畢

影／反罷最後一哩路 盧秀燕：卓榮泰關心罷免不如去救災

2大法官人事綠委跑票 大罷免、死刑態度遭柯建銘質疑成關鍵

罷團聲稱藍委親共叛國該罷 學者駁：應循司法途徑非罷免

相關新聞

柯文哲抗告了！爭取726大罷免投票權 律師今下午已完成遞狀

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所...

【重磅快評】深綠法學大咖反大罷免 賴清德蔡英文還能躲閃？

第一波大罷免明天投票，民進黨攻勢凌厲，藍白大咖奔波搶救，但今天最受矚目莫過於深綠法學大咖顏厥安提出「欲哭欲笑據在伊--一...

【重磅快評】投完大罷免，關稅談判還有挽救餘地？

深綠法學學者顏厥安在大罷免投票前撰文反對。他除了說明無差別大罷免是基本權的濫用，更明確指出大罷免大對抗，一點都改變不了國...

深綠學者顏厥安表態不挺大罷免 黃國昌：大惡罷撕裂台灣

新竹雙罷進入最後攻防，黃國昌今到新竹市替新竹市長高虹安站台掃街拜票，媒體提問關於深綠學者顏厥安表態不挺大罷免，黃國昌表示...

柯文哲聲請罷免投票遭駁 黃國昌：踐踏憲法投票權將提抗告

民眾黨前主席柯文哲聲請726參加罷免投票，遭台北高等行政法院駁回。民眾黨主席黃國昌今受訪時表示，這個國家過去這麼長的時間...

挺罷免 不孕症教父：國會亂象不改雲林鄉親恐被移民到新疆、蒙古工作

首波罷免投票最後倒數，總統府資政、不孕症治療權威的醫師李茂盛今到雲林支援罷團車隊掃街，公開表態支持罷免國民黨雲林縣第一選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。