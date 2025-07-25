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基隆罷團抗議投票通知沒收到、1人收2份 選委會：依規定分送完畢

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
沒收到、1人收2張基隆罷團抗議，選委會：依規定分送完畢。圖／議員鄭文婷提供
沒收到、1人收2張基隆罷團抗議，選委會：依規定分送完畢。圖／議員鄭文婷提供

罷免基隆立委林沛祥團體今到基隆市政府前抗議市府民政系統及選務作業混亂，出現「同一人收到2份、有人完全沒收到」狀況。市選委會表示，罷免公告及罷免投票通知單交由各區選務作業中心裝訂，各區皆依規定於23日分送完畢。

罷免行動領銜人陳青逸指出，自罷免案提出後，民政處前處長張淵翔非法用戶政系統查個資助罷免，此舉不但侵害人民隱私，更破壞長期建立的行政信賴與中立原則。

陳青逸說，不少民眾說自己或家人至今未收到投票通知單，甚至有民眾反映「同一人收到兩份、另一人完全沒收到」的離奇狀況。

民進黨市議員鄭文婷表示，這些不是個案，而是系統性的混亂，投票通知單錯發、遺失、戶籍錯誤、投票地點異動，民政處要出面說清楚、講明白。投票結束仍將追究基隆市政府與民政處的行政責任，並視情況提起法律訴訟。

基隆市選委會說明，依照中央選舉委員會訂頒的選務工作期程管制表，罷免公告及罷免投票通知單應於7月23日前分送完畢，經查基隆罷免公告及罷免投票通知單，已於7月11日交由各區選務作業中心裝訂，各區皆依規定於7月23日分送完畢。

選委會表示，選舉人如未收到投票通知單，可逕向戶籍地區公所洽詢或至基隆市選舉委員會網站查詢投票地點；未攜帶投票通知單仍可投票，投票時請務必攜帶身分證及印章。

罷免 罷團 基隆市選委會

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