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趁中午吃飯時間貼臉書 林佳龍挺罷團凱道集會

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

罷免團體昨天晚間在凱達格蘭大道集會，林佳龍臉書今天發文，肯定「關心台灣的朋友們仍然堅定站出來」。但根據行政中立法規定，公務人員在上班或勤務時間內，不得從事政黨或其他政治團體活動；林佳龍的貼文在今天中午發出，似乎利用辦公休息的間隙，來遊走法規邊緣。

林佳龍貼文強調「這段時間以來，不論在街頭、在社群平台、在每一次溝通與說明的現場，各位朋友從未缺席、始終堅持。如同國際處境特殊的台灣，即使面對重重挑戰與質疑，我們仍透過自由、民主、人權與法治的實踐，讓世界看見台灣的韌性與美好。」

林佳龍表示，謝謝每一位願意站出來的台灣人。我在社群上看到許多朋友從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的朋友紛紛挺身表態。文末稱「7月26日，是屬於公民的日子。向所有為民主奔走、為台灣站出來的人，深深致敬。」，並強調「望你順遂，台灣。」

貼文於今天中午12時31分刊出，根據公務人員保訓會針對行政中立的指引，公務人員不應在上班時間利用公務電腦於社交網站表達個人支持或反對意見，或是具銜具名表達支持或反對意見。

保訓會並提醒，非準用行政中立規定的政務人員及民選首長，雖非公務人員行政中立法規範對象，但從事與選舉或輔選相關行為，應留意上班時間須請假，即不得動用行政資源從事輔選等相關規定。

罷免 凱道 罷團 林佳龍

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