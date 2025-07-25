柯文哲抗告了！爭取726大罷免投票權 律師今下午已完成遞狀

民眾黨前主席柯文哲被羈押禁見，無法參與明日大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，要求台北市選舉委員會、台北看守所應准予柯以適當方式完成立委羅智強罷免案的投票，台北高等行政法院今裁定駁回，柯文哲委任律師蕭奕弘下午已至法院完成遞狀，正式抗告。

柯文哲主張，他因另案羈押於台北看守所，因人身自由受限，而無法實際至指定投票處所投立委羅智強罷免案，導致他無法實現投票權，因此向法院提行政訴訟，為避免勝訴後因投票時間結束而無法實現，有聲請定暫時狀態處分的必要，請求北市選委會、台北看守所以適當方法讓他完成投票。

柯文哲律師指出，柯願意遵循法院裁定的方式，以最便於北市選委會、台北看守所執行行政任務的方式為之，為降低選務負擔，並兼顧保障受羈押之人的投票權。

律師指出，參考世界各國選務安排大致有，透過戒護方式至指定投票所完成投票、在監所設投票所、通訊投票3種適當方式，其中通訊投票作為替代方案，北市選委會可將選票經看守所轉交給柯，由柯完成投票封緘後，再由看守所交付給北市選委會的選務人員投入票匭，藉此確立人身自由遭剝奪的國民也有參與投票的權利。

北高行認為，依選罷法規定的選舉制度，是在公眾得見聞的公開場域設置投票所，透過不特定多數人公眾監督選務，兼有保障選舉權人投票與不投票自由的效應，並使前往投票所的選舉人可在無顧忌的自由環境下，以無記名方式投票。

選罷法也明定，選舉人原則應於戶籍所在地投票，受羈押的選舉權人應如何、以何種程序保障以自由意志行使選舉權，屬於立法通盤考量的裁量範疇，法院無從讓柯文哲用不在籍方式完成投票。

北高行認為，選罷法規定罷免投票的方法，必須由投票人親自至指定投票所，於罷免票圈選後投入票匭中，即為親自投票，若法院准許柯文哲用通訊投票，就違反選罷法規定。

裁定指出，至於戒護投票，依羈押法全文沒有相關規範可供看守所遵循，戒護過嚴侵害受羈押人的人格權，過寬則升高脫逃可能性，損及公益，法院無法形成柯文哲在本訴勝訴可能性較高的心證。

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