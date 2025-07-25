影／反罷最後一哩路 盧秀燕：卓榮泰關心罷免不如去救災

726全台罷免投票剩下不到24小時，台中市長盧秀燕今天下午陪同立委黃健豪進行車隊掃街，她在受訪時表示，行政院長卓榮泰這麼關心罷免，建議他不如去南部勘災，去搶救災民，去照顧災民。

盧秀燕在受訪時細數黃健豪政績，提及他為了抗議中火去到現場絕食抗議為了市民的健康，同時也是一位孝子，切肝救父守護家人。昔日他守護市民，明天應該要換市民守護他，支持他。 台中市長盧秀燕（左）陪同立委黃健豪（右）前往元保宮參香。記者黃仲裕／攝影

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