拚了！蔣萬安「本命區」雨中車隊掃街 今第15次陪王鴻薇拜票

罷免投票最後倒數，台北市長蔣萬安下午再次陪立委王鴻薇在雨中車隊掃街，這已經是蔣萬安第15次陪立委王鴻薇掃街，顯示王鴻薇告急、蔣萬安堅守中山北松山「本命區」的決心；議長戴錫欽也呼籲明天風雨無阻，投「不同意罷免」。

罷免投票最後一天，國民黨立委上午在立法院針對大法官人事同意權投票，北市議員則出動當分身，幫忙立委站路口掃市場拜票，立法院投票結束，王鴻薇立即回防選區，與蔣萬安、戴錫欽和議員車隊掃街。

戴錫欽表示，明天就要投票，把握最後一天時間，所有議員全面出動站路口、掃市場，下午陪王鴻薇、蔣萬安市長一起，把王鴻薇的選區最後再掃一遍，希望爭取所有支持者的認同，明天不管風雨無阻，出門投下不同意票。

對於有名嘴指出這這次罷免投票的結果，可視對蔣市府的信任投票？戴錫欽說，罷免結果當然會對地方的政治生態造成一些影響，但是如果擴大為對蔣市府所謂的信任與否，反不如來看是對賴政府的信任與否。

他說，因為終究是執政黨當家鬧事、選輸翻桌，要發起這樣的大惡罷，所以反而是應該檢驗賴政府過去一年多來的執政的滿意與否，而不針對蔣市府，終究大罷免是全國性的，並不只針對台北市。

商品推薦