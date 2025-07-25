桃園女子疑精神不穩亂抽走投票通知單 選委會：沒通知單也能投票

民進黨桃園市議員余信憲接獲民眾陳情，指坊間出現干擾罷免投票情事，不少大樓住戶至今未收到投票通知單，經他追查是不明女子從民眾信箱抽走通知單再任意丟棄，已建議管委會報警；桃園市選委會並表示，全案由警方偵辦中，投票當天即使沒有通知單，持身分證及印章一樣可以投票。

余信憲指出，事情發生在7月16日桃園火車站周邊大樓，目前確定星星、茂榮2棟大樓發生此情，影響全體住戶權益，監視器是拍到不明女子在鄰里長投遞投票通知單之後，便將通知單抽出並任意棄置地面。此行為已非單純惡作劇，而是蓄意操作的選舉奧步，呼籲桃園市選委會立即啟動調查機制。

據了解，警方已根據議員提供資料找到人，但該名女子疑似精神不穩定，詳情尚待進一步詢問；桃園市選委會表示，本案已經進入警方偵查階段，相關事證將由桃園警分局移送桃園地檢署偵辦，而選委會也會將掌握情資提供桃園地檢署。

桃園市選委會進一步表示，投票當天如沒有投票通知單，民眾一樣可以持身分證及印章前往投票所投票，有關本案所影響的民眾，將請桃園區公所透過里鄰長系統，加強宣導7月26日的投票資訊。

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