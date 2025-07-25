聽新聞
0:00 / 0:00
桃園女子疑精神不穩亂抽走投票通知單 選委會：沒通知單也能投票
民進黨桃園市議員余信憲接獲民眾陳情，指坊間出現干擾罷免投票情事，不少大樓住戶至今未收到投票通知單，經他追查是不明女子從民眾信箱抽走通知單再任意丟棄，已建議管委會報警；桃園市選委會並表示，全案由警方偵辦中，投票當天即使沒有通知單，持身分證及印章一樣可以投票。
余信憲指出，事情發生在7月16日桃園火車站周邊大樓，目前確定星星、茂榮2棟大樓發生此情，影響全體住戶權益，監視器是拍到不明女子在鄰里長投遞投票通知單之後，便將通知單抽出並任意棄置地面。此行為已非單純惡作劇，而是蓄意操作的選舉奧步，呼籲桃園市選委會立即啟動調查機制。
據了解，警方已根據議員提供資料找到人，但該名女子疑似精神不穩定，詳情尚待進一步詢問；桃園市選委會表示，本案已經進入警方偵查階段，相關事證將由桃園警分局移送桃園地檢署偵辦，而選委會也會將掌握情資提供桃園地檢署。
桃園市選委會進一步表示，投票當天如沒有投票通知單，民眾一樣可以持身分證及印章前往投票所投票，有關本案所影響的民眾，將請桃園區公所透過里鄰長系統，加強宣導7月26日的投票資訊。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言