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整理包／726罷免名單有誰？我有投票資格嗎？上班怎麼辦？規定一次看懂

影／陳玉珍檢舉罷團提供免費投票專車涉賄選

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍上午指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。記者蘇健忠／攝影
726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍上午指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。記者蘇健忠／攝影

726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍上午指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。她表示，國民黨立院黨團已經報案，要求台北地檢署保全證據，在相關搭車地點蒐證，奉勸青年朋友不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的最貴，牢裡的飯都不用錢。

立委陳玉珍表示，遺憾看到罷團及相關人員涉嫌違反選罷法，提供免費投票專車，讓年輕朋友、選民回去投票。花蓮部分，有人以「愛花蓮觀光列車」為名，聲稱有善心企業捐贈，支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票，今天下午6時出發，約晚上10時半到達花蓮東大門夜市，上車點從行天宮、松山捷運站、板橋、中壢。掛羊頭賣狗肉，聲稱是為了愛花蓮促進觀光，但沒有說要同意或不同意罷免。

陳玉珍再指出，罷免國民黨雲林立委丁學忠的罷免團體更明目張膽，直接寫「青年返鄉投票專車開始報名」，今日下午在台北車站發車，晚上7時到雲林虎尾，不用付錢。限定年齡，還要限定有投票權之人。

陳玉珍表示，國民黨團已向台北市警察局報案，同時遞狀到台北地檢署，遞刑事保全證據案。

罷免 陳玉珍

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