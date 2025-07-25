讓台灣回歸安寧 桃園張善政請假陪立委車掃 呼籲投「不同意罷免」
罷免投票在即，國民黨桃園市長張善政稍早在臉書發文，公開指責民進黨輸不起，仇恨動員，強調人民安穩生活不應該成為綠營報復代價，呼籲民眾7月26日出門投「不同意罷免」，讓台灣回歸安寧。
張善政今天上午10時出席市長公開活動後請假，上午11時許與國民黨主席朱立倫陪立委牛煦庭車隊掃街，下午將在桃園區陪立委萬美玲車掃，晚上趕場立委呂玉玲團結晚會，再趕赴台北凱達格蘭大道參加藍營晚會。
張善政表示，人民想要的很簡單，就是安穩日常與公平社會，國營事業不應該用來酬庸肥貓，能源政策不應該是利益團體的提款機，但現在有人為了私利，拒絕監督，把民主變成報復工具，讓整個社會陷入持續內耗與對立。
「這是民進黨輸不起的仇恨動員。」張善政說，當罷免淪為惡鬥戰場，民主的制衡將蕩然無存，如果默許這種風氣，未來誰還能阻擋那些不合理的政策？誰還能挑戰那些佔著高位、領著高薪卻沒有專業的肥貓？
他強調，人民投下的選擇，不該輕易被政治鬥爭推翻，人民安穩的生活，不該成為他們報復的代價。這一次站出來，不是為了挺誰，也不是為了哪一黨，是為了告訴那些濫用權力的人「我們不同意政治惡鬥，不同意選輸翻桌，一黨獨大」。
他呼籲民眾7月26日出門投票，為台灣的未來，投下「不同意罷免票」，向政治惡鬥說「不」，也讓大家深愛的台灣回歸安寧。
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