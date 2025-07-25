公開挺罷免？ 洪申翰曝國會「多數」實質運作達3目標 國家必艱難凶險

罷免投票明天登場，勞動部長洪申翰今天上午在臉書對罷免議題發表千字文，他表示，他過去這一年多觀察，國會「多數」的實質運作，很成功地達成3大「目標」；如果這個國會如果再如同過去一年的運作，這個外在充滿威脅的國家，必定會非常艱難與凶險。

罷免是民主制度的一環，不管公民最後怎麼選擇，未來國會的朝野結構會不會改變，都是必須尊重的。「但我只知道，如果這個國會如果再如同過去一年的運作，這個外在充滿威脅的國家，必定會非常艱難與凶險」。

洪申翰表示，並不是只要在野黨聯盟擁有國會的多數，也就是只要是朝小野大，在野黨委員就該「被罷免」。並不是的。他不管在民間或現在在行政部門，其實都非常同意，民主體制就是要有一定的在野監督能量，來作為制衡。這就是民主，沒什麼好說的。但問題是，這一年多來，在野黨的多數聯盟，怎麼運用這個「多數」？

洪申翰一年多來有一半時間在立院，一半時間在行政部門。他表示，短時間同時經歷這兩個角色，有很深的感受。期間有幾個最爭議的法案，包括「立法院職權行使法」、「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財劃法」和114年的總預算，乃至就服法80歲免巴氏量表的修法。

他說，這個「多數」，有一個非常相近操作模式：快速（過水似的）的出委員會→跳過韓院長主持的朝野協商→限制表決前的逐條發言→直接二三讀表決。甚至，在上述的案子中，還有好幾案是在表決前才拿出「最高機密版」，影印紙都還是熱騰騰的。立法院作為一個監督行政權最重要的機制，而最能夠行使這個監督機制的，就是對行政權進行「審議」跟「辯證」。

洪申翰問，如果，這個「多數」，是要好好監督行政權，為何都要跳過朝野協商？如果這個「多數」，是要好好監督行政權，為何在這些最爭議的議案中，總是要跳過「審議」跟「辯證」？

他說，在這些案子過後，會更清楚的發現，過去這一年多，這個「多數」的實質運作，其實是很成功地達成下列「目標」的：一是削弱國會代議中的審議和辯證。二是架空（或癱瘓）（甚至取代）其他憲政機關，與還有中央行政的財政權限，把權盡量都抓到自己手裡。三是讓憲政機制上的權利分立與責任歸屬，難以再釐清。

洪申翰針對第三點以就服法46條80歲免巴氏量表的修法過程說明。這個條文如果這樣的修訂，短時間就會湧進大量80歲以上但相對健康的長者，來申請外籍看護。在外籍看護供給有限，以及移工「棄重（症）擇輕（症）」的傾向上，很可能導致重症的家庭更難找得到外籍看護。

去年12月法修過前，他說，他跟在野黨委員溝通的過程中，對方私下都表達可能會發生這個衝擊。其中有在野委員告訴他，「你講的我當然都懂，這是我們侯友宜選總統的政見，我們黨中央已經決定了 ，不用再多說了」，他當時心想：「但侯市長明明沒當選啊」。他再問「那可能造成重症的衝擊怎麼辦？」對方說「你們是行政部門，你們自己去想配套啊！」

洪申翰說，後來，這個條文的修訂，雖然專家學者儘相跳出來表達疑慮，但沒用，它一樣跳過了院長主持的朝野協商，在欠缺辯證討論的狀況下，倉促的就二三讀表決通過了。民主體制的ABC，就是權責必須相符，現在這個條文通過，必須生效執行了，他一直很想問，那這個已經造成重症家庭的衝擊，究竟是誰的責任？這要怎麼課責？

洪申翰表示，朝小野大並不是這一年多來，體制爭議的最源頭。重要核心的問題，是這個「國會多數」，究竟是怎麼運作行使的，背後的目的跟邏輯是什麼？真的只是民主監督行政權嗎？

「有些人會說，身為行政首長，多談罷免議題只會招惹一些麻煩，我當然懂」。洪申翰表示，但這一年多來，自己在不同的角色中，都是近身參與這些過程，我認為自己親身經歷的觀察，應該是有一些參考價值的。罷免是民主制度的一環，不管公民最後怎麼選擇，未來國會的朝野結構會不會改變，我們都是必須尊重的。但我只知道，如果這個國會如果再如同過去一年的運作，這個外在充滿威脅的國家，必定會非常艱難與凶險。

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