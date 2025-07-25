聲請投票遭駁 陳佩琪請小草全員出動幫阿北投「不同意」
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，向台北高等行政法院聲請假處分，盼明天行使罷免投票，今遭駁回。柯文哲妻子陳佩琪表示，民進黨政府嚴重侵害人民的投票權，「台灣不能被黑暗的勢力打倒」，請小草們全員出動，明一人一票幫阿北投下這一張「不同意罷免」票。
陳佩琪稍早在臉書發文表示，柯文哲的公民權應該受到憲法的保障，柯聲請投票，不只是為了自己，更是為了制度的建立和台灣的長治久安，如今連柯的投票權都被剝奪了，民進黨政府不尊重憲法賦予人民的權力，嚴重侵害人民的投票權。
「台灣不能被黑暗的勢力打倒！」陳佩琪表示，請小草們全員出動，7月26日一人一票幫阿北投下這一張「不同意罷免」的反罷票，也拜託曾給她加油鼓勵的人，大家在明天幫她投下「不同意罷免」票，「救救我的先生柯文哲，他是佩琪的牽手，他是一個這麼善良的人。」
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