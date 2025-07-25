影／柯文哲聲請罷免投票遭駁 盧秀燕：總統、柯建銘都躲起來恐違憲

民眾黨前主席柯文哲聲請726參加罷免投票，遭台北高等行政法院駁回。台中市長盧秀燕今對此表示，這是全世界很重要的憲政問題，賴清德總統與民進黨立院黨團總召柯建銘應該要面對，否則就是違憲，到現在總統和柯都「躲起來」，大家都在看總統和柯建銘要怎麼做。

台中市長盧秀燕今天上午幫中四選區立委廖偉翔車隊掃街反罷。媒體追問，柯文哲爭取726罷免投票，遭法院裁定駁回？盧秀燕說，這談的不是個案，談的是如果一個人投票權沒有被剝奪，國家要如何提供投票權？這是全世界很重要的憲政問題。

盧秀燕認為，總統與柯建銘應該要面對，否則就是剝奪憲政給予的投票權，是違反憲法的，到現在為止，她看到總統和柯建銘都「躲起來」，不予回應，大家都在看總統和柯建銘要怎麼做。

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