快訊

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

整理包／726罷免名單有誰？我有投票資格嗎？上班怎麼辦？規定一次看懂

林佳龍發文感謝公民為台灣站出來 以行動守護信念

中央社／ 台北25日電
外交部長林佳龍。聯合報系資料照
外交部長林佳龍。聯合報系資料照

罷免投票將於明天登場，外交部長林佳龍今天表示，感謝每一位願意站出來的台灣人，以行動守護的信念與價值，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念。

反共護台志工聯盟昨天舉辦「迎向成功凱道晚會」，林佳龍今天在臉書發文表示，昨天晚上，外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮，即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來，這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。

林佳龍指出，這段時間以來，不論在街頭、在社群平台、在每一次溝通與說明的現場，民眾從未缺席、始終堅持。如同國際處境特殊的台灣，即使面對重重挑戰與質疑，大家仍透過自由、民主、人權與法治的實踐，讓世界看見台灣的韌性與美好。

林佳龍表示，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念，民主不只是台灣與世界對話的語言，更是贏得尊重與支持的根本；謝謝每一位願意站出來的台灣人，在社群上看到許多民眾從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的民眾紛紛挺身表態。

林佳龍說，這讓他想起詩人吳晟的詩作「他還年輕」：這座島嶼的民主「一再承受激烈的震盪」，縱使仍年輕，但在每一個關鍵時刻，總有無數人願意挺身而出，用行動回應時代的提問，展現出這座島嶼「最溫柔的面容」。

林佳龍表示，7月26日是屬於公民的日子，向所有為民主奔走、為台灣站出來的人，深深致敬，「望你順遂，台灣」。

罷免 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍：台灣為晶片製造領導者 攜手歐洲培育人才

索馬利蘭外長：台灣是極重要夥伴 緊密合作實現共榮

林佳龍盼醫療外交走向共構 以醫帶產展示台灣實力

醫療衛生外交諮詢小組 林佳龍：深化台灣國際健康合作

相關新聞

拚了！蔣萬安「本命區」雨中車隊掃街 今第15次陪王鴻薇拜票

罷免投票最後倒數，台北市長蔣萬安下午再次陪立委王鴻薇在雨中車隊掃街，這已經是蔣萬安第15次陪立委王鴻薇掃街，顯示王鴻薇告...

桃園女子疑精神不穩亂抽走投票通知單 選委會：沒通知單也能投票

民進黨桃園市議員余信憲接獲民眾陳情，指坊間出現干擾罷免投票情事，不少大樓住戶至今未收到投票通知單，經他追查是不明女子從民...

讓台灣回歸安寧 桃園張善政請假陪立委車掃 呼籲投「不同意罷免」

罷免投票在即，國民黨桃園市長張善政稍早在臉書發文，公開指責民進黨輸不起，仇恨動員，強調人民安穩生活不應該成為綠營報復代價...

公開挺罷免？ 洪申翰曝國會「多數」實質運作達3目標 國家必艱難凶險

罷免投票明天登場，勞動部長洪申翰今天上午在臉書對罷免議題發表千字文，他表示，他過去這一年多觀察，國會「多數」的實質運作，...

聲請投票遭駁 陳佩琪請小草全員出動幫阿北投「不同意」

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，向台北高等行政法院聲請假處分，盼明天行使罷免投票，今遭駁回。柯文哲妻子陳佩琪表示...

影／柯文哲聲請罷免投票遭駁 盧秀燕：總統、柯建銘都躲起來恐違憲

民眾黨前主席柯文哲聲請726參加罷免投票，遭台北高等行政法院駁回。台中市長盧秀燕今對此表示，這是全世界很重要的憲政問題，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。