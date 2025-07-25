林佳龍發文感謝公民為台灣站出來 以行動守護信念

罷免投票將於明天登場，外交部長林佳龍今天表示，感謝每一位願意站出來的台灣人，以行動守護的信念與價值，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念。

反共護台志工聯盟昨天舉辦「迎向成功凱道晚會」，林佳龍今天在臉書發文表示，昨天晚上，外交部門前的凱達格蘭大道擠滿了人潮，即便天氣不穩、陣雨不斷，關心台灣的朋友們仍然堅定站出來，這是因為心中懷抱著無法割捨、必須以行動守護的信念與價值。

林佳龍指出，這段時間以來，不論在街頭、在社群平台、在每一次溝通與說明的現場，民眾從未缺席、始終堅持。如同國際處境特殊的台灣，即使面對重重挑戰與質疑，大家仍透過自由、民主、人權與法治的實踐，讓世界看見台灣的韌性與美好。

林佳龍表示，外交工作最有力的後盾，是人民的團結與信念，民主不只是台灣與世界對話的語言，更是贏得尊重與支持的根本；謝謝每一位願意站出來的台灣人，在社群上看到許多民眾從海外不遠千里趕回來投票，也看到各行各業的民眾紛紛挺身表態。

林佳龍說，這讓他想起詩人吳晟的詩作「他還年輕」：這座島嶼的民主「一再承受激烈的震盪」，縱使仍年輕，但在每一個關鍵時刻，總有無數人願意挺身而出，用行動回應時代的提問，展現出這座島嶼「最溫柔的面容」。

林佳龍表示，7月26日是屬於公民的日子，向所有為民主奔走、為台灣站出來的人，深深致敬，「望你順遂，台灣」。

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