罷團聲稱藍委親共叛國該罷 學者駁：應循司法途徑非罷免
726罷免投票明日登場，台大政治系教授左正東今日指出大罷免有三個謬誤，其中之一是指控在野黨立委叛國親共，但如有叛國行為，應對涉案委員用司法途徑處理，而不是罷免所有立委。用罷免取代司法，就是濫罷。
左正東說，臉書上滑過一篇篇的支持罷免宣示，文情並茂的書寫雖然美麗，但依然沒有回答大罷免的根本謬誤。大罷免的第一個謬誤：為什麼要現在罷免，不能等任期結束改選？定期改選本是民主常規，任期中罷免則是立委個人有法律或道德上重大瑕疵，例外採取的行動。明天要送上罷免斷頭台的立委，有幾位符合這個標準呢？如果沒有，就是濫罷。
左正東表示，大罷免的第二個謬誤：如果在野黨立委叛國，為什麼不送法院而用罷免？罷團指控在野黨「親共」，有些甚至用「通匪」一詞。但是，如有叛國行為，應該針對涉案委員用司法途徑處理，而不是罷免所有立委。可是，目前為止，沒看到檢舉或起訴所有立委，倒是有民進黨助理涉共諜案被調查者。控訴沒有事實，用罷免取代司法，就是濫罷。
左正東指出，大罷免的第三個謬誤：以大罷免代替國會改選，為什麼沒有政策訴求？民主國家要解散國會提前改選，通常因為朝野政黨立場相反的重大政策，所以通過國會改選可以探求民意，根據改選結果決定政策。但是，大罷免沒有提出政策訴求，如此罷免，對解決朝野爭議毫無幫助。沒有政策訴求的罷免，就是濫罷。
左正東認為，罷免團體和罷免支持者的歌舞、文字都很精彩，那裡有著引人注目的故事。但是在那些滿到溢出來的情感堆砌中，隱藏著「把罷免當作台灣價值，同意罷免才是台灣人」的訴說，卻讓人感到害怕。當罷免只有情感訴求，沒有理性支撐，就是用罷免來清除和自己不同的「雜質」。別忘了，今天的民主英雄也曾是戒嚴時代要排除的「雜質」。
左正東呼籲，自由所以可貴，因為允許不同想法的人並存，人不因處於少數而害怕。民主所以進步，因為國民可以從不同主張中自由選擇，而且有定期改選，讓選擇的結果可以改變社會又能被下次選舉檢驗。「我們深愛台灣，不是因為我們『萬眾一心』，而是因為走過『萬眾一心』的反共抗俄，讓我們更加珍惜『萬家爭鳴』的自由民主。7月26日，拒罷免、愛台灣。」
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言