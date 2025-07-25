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罷團聲稱藍委親共叛國該罷 學者駁：應循司法途徑非罷免

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免團體昨晚在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，邀請罷團成員、導演與立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠登台宣講，高喊著「大罷免大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影
罷免團體昨晚在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，邀請罷團成員、導演與立委沈伯洋、聯電創辦人曹興誠登台宣講，高喊著「大罷免大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影

726罷免投票明日登場，台大政治系教授左正東今日指出大罷免有三個謬誤，其中之一是指控在野黨立委叛國親共，但如有叛國行為，應對涉案委員用司法途徑處理，而不是罷免所有立委。用罷免取代司法，就是濫罷。

左正東說，臉書上滑過一篇篇的支持罷免宣示，文情並茂的書寫雖然美麗，但依然沒有回答大罷免的根本謬誤。大罷免的第一個謬誤：為什麼要現在罷免，不能等任期結束改選？定期改選本是民主常規，任期中罷免則是立委個人有法律或道德上重大瑕疵，例外採取的行動。明天要送上罷免斷頭台的立委，有幾位符合這個標準呢？如果沒有，就是濫罷。

左正東表示，大罷免的第二個謬誤：如果在野黨立委叛國，為什麼不送法院而用罷免？罷團指控在野黨「親共」，有些甚至用「通匪」一詞。但是，如有叛國行為，應該針對涉案委員用司法途徑處理，而不是罷免所有立委。可是，目前為止，沒看到檢舉或起訴所有立委，倒是有民進黨助理涉共諜案被調查者。控訴沒有事實，用罷免取代司法，就是濫罷。

左正東指出，大罷免的第三個謬誤：以大罷免代替國會改選，為什麼沒有政策訴求？民主國家要解散國會提前改選，通常因為朝野政黨立場相反的重大政策，所以通過國會改選可以探求民意，根據改選結果決定政策。但是，大罷免沒有提出政策訴求，如此罷免，對解決朝野爭議毫無幫助。沒有政策訴求的罷免，就是濫罷。

左正東認為，罷免團體和罷免支持者的歌舞、文字都很精彩，那裡有著引人注目的故事。但是在那些滿到溢出來的情感堆砌中，隱藏著「把罷免當作台灣價值，同意罷免才是台灣人」的訴說，卻讓人感到害怕。當罷免只有情感訴求，沒有理性支撐，就是用罷免來清除和自己不同的「雜質」。別忘了，今天的民主英雄也曾是戒嚴時代要排除的「雜質」。

左正東呼籲，自由所以可貴，因為允許不同想法的人並存，人不因處於少數而害怕。民主所以進步，因為國民可以從不同主張中自由選擇，而且有定期改選，讓選擇的結果可以改變社會又能被下次選舉檢驗。「我們深愛台灣，不是因為我們『萬眾一心』，而是因為走過『萬眾一心』的反共抗俄，讓我們更加珍惜『萬家爭鳴』的自由民主。7月26日，拒罷免、愛台灣。」

罷免

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