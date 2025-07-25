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美國羅斯福、詹森都不敢清除在野 學者：大惡罷全球未聞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
罷免團體昨晚在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，他們高喊著「大罷免，大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影
罷免團體昨晚在凱道上舉辦大罷免造勢晚會，他們高喊著「大罷免，大成功」、「下架親共立委」等口號。記者許正宏／攝影

726罷免投票明日登場，清華大學兼任助理教授何志勇今日表示，美國前總統小羅斯福、詹森都不敢做的事情，未試圖清除在野黨、壟斷國會，民進黨竟敢做，這種行徑聞所未聞，用納稅人的錢，藉大罷免行政治鬥爭之實，就是不應該。

何志勇說，羅斯福（FDR）與詹森（LBJ）是美國歷史上最具改革魄力的總統。他們同為民主黨人，執政期間民主黨在國會擁有壓倒性多數。1937年，FDR執政，民主黨掌控參議院79%、眾議院72%的席次，持續推動新政（New Deal）對抗經濟大蕭條；1960年代，LBJ執政，民主黨握有參、眾院各六成以上的席次，成功推動「1964年民權法案」（Civil Rights Act of 1964）與「偉大社會」（Great Society）改革。但即使如此，他們從未試圖清除在野黨、壟斷國會。

何志勇表示，FDR進一步推動新政擴張時，反而遭遇共和黨與保守派民主黨聯手組成「保守派聯盟」抵制法案，兼顧政策光譜上保守派的立場；LBJ則靠共和黨參議員的關鍵票，才成功通過1964年民權法案。真正的改革來自共識與制衡，而非剷除異己。

何志勇認為，反觀今日，民進黨已掌總統與行政權，卻執意發動大罷免，企圖清除所有在野立委、100%掌控國會，奢望予取予求。這種行徑，無論在美國歷史，還是全球民主發展上，都是前所未聞。否決無差別的罷免，就是守住台灣民主多元的底線。任何個別的公職，因表現不好遭人民罷免，天經地義；但執政黨利用納稅人的錢，藉大罷免行政治鬥爭之實，就是不應該。連FDR與LBJ都不敢做的事，民進黨憑什麼敢做？呼籲726要站出來，投下不同意罷免，守護台灣民主，也為自己發聲。

賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

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