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影／柯文哲聲請投票遭駁回 盧秀燕：剝奪投票權違憲

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
台中市長盧秀燕（左）今天陪同立委廖偉翔（中）進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天陪同立委廖偉翔（中）進行車隊掃街。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天陪同立委廖偉翔進行車隊掃街拜票，由於廖偉翔上午前往台北出席立院甲級動員，所以由盧秀燕先掃街，之後再合體車掃。盧秀燕在受訪時表示，針對柯文哲聲請投票遭駁回，盧秀燕說「應該要探討的不是一個個案，如果剝奪民眾憲政上給予的投票權，這是違憲，應該要面對。而不是躲起來不予回應」。

台中市長盧秀燕（左）今天陪同立委廖偉翔（中）進行車隊掃街進行最後衝刺，行經吊掛「同意罷免」的診所。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（左）今天陪同立委廖偉翔（中）進行車隊掃街進行最後衝刺，行經吊掛「同意罷免」的診所。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右三）今天陪同立委廖偉翔（右二）進行車隊掃街，受到民眾歡迎。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（右三）今天陪同立委廖偉翔（右二）進行車隊掃街，受到民眾歡迎。記者黃仲裕／攝影

罷免 柯文哲

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