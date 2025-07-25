影／柯文哲聲請投票遭駁回 盧秀燕：剝奪投票權違憲

全台大罷免倒數最後一天，資深媒體人劉寶傑在節目抱怨，近日走在台北中正紀念堂附近，本想順手拍張照卻遭路邊一位女性阻攔，質問在拍什麼，這讓他不禁感嘆「台灣過去是一個自由社會，現在怎麼會變成這樣」。

2025-07-25 11:36