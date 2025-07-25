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影／大罷免若成功很危險? 趙少康：民進黨將為所欲為

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
大罷免投票即將在明天舉行，立委賴士葆在南中正地區進行車隊掃街拜票前，一輛「同意罷免」的宣傳車輛，恰巧駛過賴士葆的「不同意罷免」車隊，對立的兩車同框，形成有趣對比。記者侯永全／攝影
大罷免投票即將在明天舉行，立委賴士葆在南中正地區進行車隊掃街拜票前，一輛「同意罷免」的宣傳車輛，恰巧駛過賴士葆的「不同意罷免」車隊，對立的兩車同框，形成有趣對比。記者侯永全／攝影

罷免投票即將在明天舉行，中廣前董事長趙少康上午陪同立委賴士葆在南中正地區進行車隊掃街拜票，出發前趙少康受訪表示，若大罷免成功，民進黨就可在立法院為所欲為，這情形非常危險，而民主精神就是監督與制衡，所以更大的民主就要有更多的制衡與監督。

賴士葆繼昨天由前總統馬英九陪同車掃後，今天邀請趙少康冒雨進行車隊拜票。針對前總統蔡英文表態會在7月26日罷免日去投票，趙少康在出發前受訪表示，蔡英文始終未對大罷免表態，只是感謝公民團體的努力，並會去投票，可是不知道她是要投同意罷免票還是不同意。

趙少康也強調，自陳水扁、謝長廷到蔡英文，他們都未積極推動大罷免，因為他們知道這違反民主精神。若選輸就罷免，那以後台灣每年都有選舉，台灣就越來越分裂、對立、仇視，難道這是賴情德想要的「團結的台灣」嗎？

趙少康認為，立委被罷免後，補選之前有兩三個月的空窗期，此時，民進黨就可在立法院為所欲為，隨意通過任何法案，這情形非常危險。而民主主要精神就是監督與制衡，所以更大的民主就要有更多的制衡與監督。

立委賴士葆（左）上午在南中正地區進行車隊掃街拜票，出發前自拍錄影時，路過的民眾向他比讚。記者侯永全／攝影
立委賴士葆（左）上午在南中正地區進行車隊掃街拜票，出發前自拍錄影時，路過的民眾向他比讚。記者侯永全／攝影
大罷免投票即將在明天舉行，中廣前董事長趙少康（右）上午陪同立委賴士葆在南中正地區進行車隊掃街拜票，呼籲選民踴躍投下不同意罷免票。記者侯永全／攝影
大罷免投票即將在明天舉行，中廣前董事長趙少康（右）上午陪同立委賴士葆在南中正地區進行車隊掃街拜票，呼籲選民踴躍投下不同意罷免票。記者侯永全／攝影

罷免 趙少康

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