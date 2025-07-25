帶罷免扇子遭保全徵詢拍照 北捷：加強人員宣導
有民眾帶著印有罷免相關字樣扇子搭捷運，遭保全人員認為有爭議而徵詢拍照回報。北捷今天表示，保全人員並非試圖制止，但表達過程導致民眾感受不佳，將加強宣導避免造成誤解。
有網友在社群平台Threads上發文表示，昨天參與反共護台志工聯盟在凱道舉辦的晚會後，帶著印有「同意罷免」字樣的扇子搭乘捷運返家，卻在列車上遭保全人員認為有爭議，因此要求拍照回報。
這名網友認為，自己將扇子裝在袋子中，靜靜放置在雙腳中間，並沒有拿著揮舞或宣講，更何況晚會期間有多少民眾帶著罷免相關文宣進出捷運，質疑到底違反什麼規定。
台北捷運公司透過文字訊息回應，這名旅客單純為乘車目的，沒有豎立、懸掛、散發或廣播宣傳品等行為，也沒有影響動線或其他旅客乘車權益，車站人員原則上不會進行勸阻。
北捷表示，經了解，這名保全人員在執行車廂巡邏期間，因發現旅客攜帶印有與罷免相關物品，所以徵詢旅客是否同意拍照以利確認，並不是試圖制止或勸導旅客不得攜帶。
不過，北捷表示，保全人員在溝通表達過程導致旅客感受不佳，將再對人員宣達處理時相關注意事項，避免造成外界誤解。
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