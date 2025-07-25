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防奧步！藍營組「抓鬼大隊」請七爺八爺坐鎮 號召蒐證防買票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
罷團今天上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票，也號召加入志工顧票所。記者陳正興／攝影
罷團今天上午舉行 「守護花蓮 迎向希望」車隊掃街，從花蓮吉安的微光花蓮總部出發，向民眾請託投下同意罷免票，也號召加入志工顧票所。記者陳正興／攝影

花蓮罷免投票進入關頭，兩陣營互防對手出奧步，國民黨成立「抓鬼大隊」，請來七爺八爺坐鎮，呼籲民眾若發現任何買票、對價交換等不當行為，可撥打專線；花蓮共有339個投開票所，罷團號召志工加入監票行列顧票所。

國民黨花蓮縣議會黨團今天將七爺、八爺請到縣黨部坐鎮。黨團發言人吳建志表示，這場罷免戰過程中，先傳出有明目張膽的返鄉專車行為，近日又有2000元現金買票傳聞。據了解，今晚6時將有車隊從台北松山、行天宮、板橋、中壢等地發車，預計晚間10時30分抵達東大門夜市，還安排接駁車送投票民眾返鄉，邀請民眾屆時前往全程蒐證。

吳建志說，已經成立「抓賄大隊」、「抓鬼部隊」，若發現任何買票、對價交換、旅費補貼、提供住宿與交通等不當選舉行為，呼籲民眾立即撥打專線通報。

罷團「微光花蓮」在臉書號召加入志工，表示「聽說大惡人急了，726當天會出爛招」，但是花蓮13鄉鎮市幅員廣闊，共有339個投開票所，外監志工不足，尤其是車程遙遠的中南區，邀請民眾「投完票原地監票」，報名認養投開票所，明天下午4時過後盯開票，一旦發現爭議，立即回報。

「微光花蓮」表示，這是最後時刻，非常緊急，歡迎民眾打電話聯絡縣內公職服務處，加入志工隊顧票所。

投票前倒數，國民黨花蓮縣議會黨團請來七爺八爺坐鎮縣黨部，成立抓鬼大隊，嚴防選前奧步。記者王燕華／攝影
投票前倒數，國民黨花蓮縣議會黨團請來七爺八爺坐鎮縣黨部，成立抓鬼大隊，嚴防選前奧步。記者王燕華／攝影

罷免 花蓮

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