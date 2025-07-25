罷免前夕藍營女將上陣 張麗善：民進黨怕國民黨人才優秀才要推翻
首波大罷免投票明天登場，南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善今合體在沿海鄉鎮掃街拜票，力挺國民黨雲林縣第一選區（海線）立委丁學忠，許淑華表示，國民黨明若順利守住席次，第二波罷免相對壓力較小，張麗善則說，民進黨不樂見國民黨有優秀人才，才用政治手段想推翻，呼籲民眾踴躍投下不同意罷免票，讓執政黨了解民意在哪。
大罷免投票倒數，立委丁學忠今天因國民黨甲級動員，人尚在立法院，許淑華、張麗善女力合體力挺，在麥寮、台西、四湖等鄉鎮車隊掃街為丁懇託拜票，許淑華表示，丁學忠上任後無論在是為雲林爭取經費，或是福民利國法案表現亮眼，加上在地方過去的勤懇經營跟人脈，明天一定能夠順利過關。
許淑華說，明天的投票至關重要，她一定要為丁學忠加油打氣，很多福國利民的政策確實是鄉親所期待，民進黨用大罷免行動讓很多民眾恐慌，希望國家政策穩定發展的話，明天很重要。國民黨如果能夠守住這20幾席，8月23日還有7席，相對壓力會比較小，拜託鄉親明天一定要踴躍出來投不同意罷免。
張麗善感謝許淑華跨縣市相助，她說，誠懇呼籲鄉親出來投下不同意罷免票，讓立法院有監督的力量，越多人投票代表大家希望維持現在的民主機制，讓國會回歸正常，讓立委們可以安心為人民謀福利，為國家經濟產業發展盡一分心力，提出更有利全民的法案。
她說，希望大家理性面對這次罷免，讓執政黨知道現在是官逼民反，讓執政黨徹底反省，知道什麼才是讓民眾安心的政策，要讓民眾安居樂業，安內也要攘外，執政黨要了解民意在哪裡，「讓我們回歸正常的民主機制」。
張麗善說，國民黨這些立委現在平均年齡約50歲，前途無可限量，是國家重點人才，民進黨看到國民黨有這麼優秀的人才，當然想推翻，畢竟以往國民黨被認為是老化的政黨，她希望全民知道，民進黨的策略是要讓整個台灣沒有優秀的人才，才用政治的手段希望讓他們夭折。
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