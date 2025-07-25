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影／盧秀燕怒批卓揆帶頭造謠 ：像中共宵小之輩

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）今幫中四立委廖偉翔車掃反罷。記者趙容萱／攝影
台中市長盧秀燕（中）今幫中四立委廖偉翔車掃反罷。記者趙容萱／攝影

首波罷免案明天投票，網傳「台中不斷更改投開票所，地點偏僻詭異」？行政院裁示後，台中市長盧秀燕昨批卓揆「帶頭造謠」。行政院今回擊，未提到任何縣市，指盧是「謠言式指控」。盧秀燕今受訪動怒卓揆，沒勇氣說是哪個縣市，表現出來卻像中共宵小之輩，並三問「你在講哪個縣市呢？」

盧秀燕昨陪同台中藍委廖偉翔車掃反罷免，行前受訪時說，「卓院長做了最壞示範，他連事實查核中心都不會看，自己還帶頭造謠、傳播謠言」，所以難怪台灣詐騙這麼多，「卓院長，努力打詐，加油！」

行政院發言人李慧芝今指出，卓院長針對選務工作的三點提示，並未提到任何縣市，不理解盧秀燕為何對號入座？台中市副市長昨日出席行政院會，應向盧市長及時回報院長提示才對，才不會讓盧市長誤信謠言，甚至基於謠言，做出謠言式指控。

台中市長盧秀燕今天上午幫中四立委廖偉翔車掃反罷前，接受訪問。盧秀燕說，每個縣市都有事實查核中心，都有說都依中選會規定設置，所以每個縣市都有請選民上去看，所以不曉得「卓院長講的是哪一個縣市呢？」「卓院長有沒有勇氣講一下是哪一個縣市呢？」想要偷襲別人，就像中共一樣，騷擾別人、打壓別人，又沒有勇氣站出來說。

盧秀燕認為，當到行政院長是國家最高行政首長，表現出來卻像中共宵小之輩，她覺得會讓國人很失望，行政院長應泱泱大度，「你在講哪個縣市呢？」

罷免 盧秀燕 行政院

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