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中選會：罷免投開票 正反雙方監票員現場全程監督

中央社／ 台北25日電

24位國民黨立委罷免案，以及遭停職的新竹市長高虹安罷免案將於26日投開票。中選會今天表示，罷免案投開票作業時，各投開票所會有罷免正反雙方推薦的監察員在投開票所現場全程監督，部分謠言指罷免選務將作票是無稽之談。

首波罷免投票明天登場，中選會今天透過新聞稿指出，選務辦理主力是22個縣市選委會、22個縣市政府，與368個鄉鎮市區公所，部分網路謠言卻指罷免選務會作票，此類造謠根本是在詆毀市縣首長與市縣政府，也是在詆毀鄉鎮市區長與鄉鎮市區公所，更是在詆毀戮力從公依法辦理選務的全體選務工作人員。

中選會強調，罷免正反雙方都有推薦監察員，將在各投開票所現場監督投開票過程與開計票結果，且26日投票時間截止後，投票所依法轉為開票所，也開放任何公眾到場監督觀看。

中選會說，部分網路謠言指罷免選務會作票，也是在詆毀罷免正反雙方及其推薦的監察員，更是在侮辱開票時到場監督的公眾暨全體選務工作人員，相關謠言是無稽之談。

中選會表示，中選會當天的電腦計票，僅是彙計鄉鎮市區公所依規登打的票數，票數將與各投開票所票數會是相同的，且相關票數除經監察員在現場見證，計票結果報告表也會公開張貼外，開票過程更是共見共聞。

罷免

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