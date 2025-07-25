罷免投票倒數 李彥秀喊：風雨無阻守護民主投「不同意罷免」

726罷免投票倒數，國民黨立委李彥秀今在臉書表示，風雨無阻，守護民主，拜託支持者明天7月26日周六，就是反惡罷的投票日，上午8時至下午4時。

李彥秀說，謝謝所有港湖鄉親好朋友，在「反惡罷 挺優秀」的艱鉅挑戰上，一直鼓勵彥秀，守護彥秀，讓彥秀能繼續前行，沒有畏懼「一個人走的快，一群人走的遠」。

李彥秀也指出，自己真的很危險，最關鍵的一席，需要最關鍵的一票，要拜託所有好朋友，一定要出來投下「不同意罷免」票。力挺問政最專業，服務最用心的李彥秀，讓她能夠繼續在立法院監督政府，在港湖服務大家。

李彥秀也提醒，今天深夜12點以後，請勿再轉發或談論有關「反罷免」的資訊。

商品推薦