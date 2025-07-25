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侯友宜戶籍不在投票區 明早擬陪葉元之、廖先翔投票
大罷免投票明天登場，新北市長侯友宜扮演新北隊長，全力投入反罷，要幫助26日投票的新北5席藍委過關。侯友宜的戶籍不在投票區，目前規畫上午8時30分先在板橋陪葉元之投票，9時30分到汐止陪廖先翔投票，也有帶動藍軍支持者站出來的作用。
國民黨新北主委黃志雄說，藍軍能否挺過罷免烽火，關鍵仍在投票率，即使每個立委的個人因素、選區結構不同，但影響成敗的關鍵仍在投票率高低，持續做最後衝刺，希望此次大罷免投票率至少要突破5成，投票率愈高對藍軍愈有利。
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