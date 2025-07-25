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陳玉珍檢舉罷團提供免費投票專車涉賄選 喊話青年：勿以身試法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍今日指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。她表示，國民黨立院黨團已經報案，要求台北地檢署保全證據，在相關搭車地點蒐證，奉勸青年朋友不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的最貴，牢裡的飯都不用錢。記者屈彥辰／攝影
726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍今日指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。她表示，國民黨立院黨團已經報案，要求台北地檢署保全證據，在相關搭車地點蒐證，奉勸青年朋友不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的最貴，牢裡的飯都不用錢。記者屈彥辰／攝影

726罷免投票前夕，國民黨立委陳玉珍今日指出又有罷團疑涉公然賄選，提供青年免費返鄉專車投票。她表示，國民黨立院黨團已經報案，要求台北地檢署保全證據，在相關搭車地點蒐證，奉勸青年朋友不要以身試法，天下沒有白吃的午餐，免錢的最貴，牢裡的飯都不用錢。

陳玉珍說，遺憾看到罷團及相關人員涉嫌違反選罷法，提供免費投票專車，讓年輕朋友、選民回去投票。花蓮部分，有人以「愛花蓮觀光列車」為名，聲稱有善心企業捐贈，支持花蓮鄉親回家投下神聖的一票，今天下午6時出發，約晚上10時半到達花蓮東大門夜市，上車點從行天宮、松山捷運站、板橋、中壢。掛羊頭賣狗肉，聲稱是為了愛花蓮促進觀光，但沒有說要同意或不同意罷免。

陳玉珍再指出，罷免國民黨雲林立委丁學忠的罷免團體更明目張膽，直接寫「青年返鄉投票專車開始報名」，今日下午在台北車站發車，晚上7時到雲林虎尾。限定年齡，還要有投票權之人。

陳玉珍表示，國民黨團已向台北市警察局報案，同時遞狀到台北地檢署，遞刑事保全證據案。希望警察不要吃案，要求檢察官保全證據，派員在相關搭車地點進行蒐證。

陳玉珍指，這些提供免費專車的人，恐違刑法第144條，無償提供交通工具返鄉，構成以利益誘因，意圖影響投票行為之行賄行為；坐這些車的人，恐也違刑法第143條「投票受賄罪」。

陳玉珍提到，罷免丁學忠的專車文宣還寫「歡迎各政治立場的青年搭乘」，這叫欲蓋彌彰。她說，金門返鄉投票要搭飛機，以前曾有議員候選人找了很多人搭飛機，機票是免費的，整機的人下飛機後，直接被全部帶到調查站，因為這是免費、有人出錢的。

陳玉珍表示，如果提供免費專車這樣可以，沒有賄選的話，以後所有的候選人都可以正大光明說這裡有免費的車可搭，因為在鼓勵返鄉投票。她呼籲青年朋友及選民，這一次免錢，接下來相關單位一定會調查清楚，確定有沒有犯罪、范逸、範閒，一次免錢，就會讓你不停花錢返鄉做相關筆錄，天下沒有白吃的午餐，千萬不要以身試法，免錢的都是最貴的，牢裡的飯都不用錢。會繼續追這些案子，絕對不容許有人假借民主專車、投票專車之名公然賄選。檢調單位、法務部有沒有看到？

刑法第143條規定，有投票權之人，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益，而許以不行使其投票權或為一定之行使者，處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

刑法第144條規定，對於有投票權之人，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益，而約其不行使投票權或為一定之行使者，處5年以下有期徒刑，得併科21萬元以下罰金。

網上出現有人以「愛花蓮觀光列車」之名，有善心企業捐贈，提供免費返鄉專車，但被質疑是為罷免國民黨花蓮立委傅崐萁催票。圖／國民黨立院黨團提供
網上出現有人以「愛花蓮觀光列車」之名，有善心企業捐贈，提供免費返鄉專車，但被質疑是為罷免國民黨花蓮立委傅崐萁催票。圖／國民黨立院黨團提供
罷免國民黨雲林立委丁學忠的罷免團體提供免費投票專車，文宣上直接寫「青年返鄉投票專車開始報名」。圖／國民黨立院黨團提供
罷免國民黨雲林立委丁學忠的罷免團體提供免費投票專車，文宣上直接寫「青年返鄉投票專車開始報名」。圖／國民黨立院黨團提供

罷免 陳玉珍

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