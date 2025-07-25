影／冒雨掃街籲出門投票 朱立倫：台灣民主不能淋雨
罷免案投票在即，國民黨主席朱立倫與桃園市長張善政今早陪立委牛煦庭車隊掃街，盡管蘆竹下起滂沱大雨，3人仍不畏風雨，呼籲民眾明天出門投「不同意罷免」票，朱更強調「我們明天可以淋雨，但台灣的民主不能淋雨」。
朱立倫出生桃園，也曾任桃園縣長。他表示，今天回桃園，不只是幫桃園最有戰力且年輕優秀的牛煦庭站台，也是幫每一席立委加油，他明天還會再回來投票，也相信大家會站出來投下「不同意罷免」票，因為「我們要守護桃園、守護民主、守護台灣」。
近日受颱風外圍環流影響，台灣北部地區天氣不穩定，偶有陣雨與大雨，媒體詢問朱立倫是否會擔心天氣影響投票率，朱呼籲大家風雨無阻出門投票。
朱立倫說，今天掃街可以淋雨，今天晚上在凱道集結可以淋雨，明天可以淋雨，但是台灣的民主不可以淋雨，台灣的經濟也不能淋雨，桃園也一樣。
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