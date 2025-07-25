影／我來替你掃！柯建銘出怪招？盧秀燕怒了：廖偉翔堅守立院
首波罷免案明天投票，台中市長盧秀燕今幫中四立委廖偉翔車掃反罷，出發時不見廖偉翔人影。盧秀燕說，聽說民進黨立法院黨團總召柯建銘出怪招，想要偷渡大法官人事、翻案還假於民5天、普發現金1萬元、「剴剴條款」，斥柯騷擾在野黨立委是反民主；她要廖偉翔堅守立法院，不讓柯作手腳「我來替你掃！」
盧秀燕說，大家一定覺得很奇怪，今天是反罷投票前最後衝刺，她來幫廖偉翔反罷，廖偉翔卻不在場？聽說柯建銘今天要出怪招，利用在野黨立委忙反罷免，要在立院偷渡大法官人事、偷襲已通過的還假於民、普發現金一萬元、「剴剴條款」虐童致死判死刑想要翻案，所以遭罷立委為了不希望柯作手腳，全部趕到立院。
盧秀燕指出，她今天告訴廖偉翔，「沒有關係，你應該堅守在立法院，看好民眾的荷包，為剴剴伸張正義，同時爭取還假於民，也不要讓民進黨偷渡大法官人事，我來替你掃！」所以大家可以看到，她在為廖偉翔車掃反罷。
盧秀燕認為，可見民進黨搞得天下大亂，柯建銘不斷偷襲、騷擾、打壓在野黨立委，這是反民主，呼籲選民站出來，投下不同意罷免，告訴總統以及柯建銘，國家還有很多事要做，包括南部水災未退，還有經濟問題等，都需要執政黨專心執政，不要把台灣搞得天下大亂、民不聊生。
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言