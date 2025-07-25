影／我來替你掃！柯建銘出怪招？盧秀燕怒了：廖偉翔堅守立院

首波罷免案明天投票，台中市長盧秀燕今幫中四立委廖偉翔車掃反罷，出發時不見廖偉翔人影。盧秀燕說，聽說民進黨立法院黨團總召柯建銘出怪招，想要偷渡大法官人事、翻案還假於民5天、普發現金1萬元、「剴剴條款」，斥柯騷擾在野黨立委是反民主；她要廖偉翔堅守立法院，不讓柯作手腳「我來替你掃！」

盧秀燕說，大家一定覺得很奇怪，今天是反罷投票前最後衝刺，她來幫廖偉翔反罷，廖偉翔卻不在場？聽說柯建銘今天要出怪招，利用在野黨立委忙反罷免，要在立院偷渡大法官人事、偷襲已通過的還假於民、普發現金一萬元、「剴剴條款」虐童致死判死刑想要翻案，所以遭罷立委為了不希望柯作手腳，全部趕到立院。

盧秀燕指出，她今天告訴廖偉翔，「沒有關係，你應該堅守在立法院，看好民眾的荷包，為剴剴伸張正義，同時爭取還假於民，也不要讓民進黨偷渡大法官人事，我來替你掃！」所以大家可以看到，她在為廖偉翔車掃反罷。

盧秀燕認為，可見民進黨搞得天下大亂，柯建銘不斷偷襲、騷擾、打壓在野黨立委，這是反民主，呼籲選民站出來，投下不同意罷免，告訴總統以及柯建銘，國家還有很多事要做，包括南部水災未退，還有經濟問題等，都需要執政黨專心執政，不要把台灣搞得天下大亂、民不聊生。

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