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柯建銘罷免有盤算？ 新竹地方：續列不分區、問鼎院長

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／本報資料照片

罷免倒數，台中市長盧秀燕日前到竹市造勢，點名民進黨立院總召柯建銘發起罷免，是為了當上立院院長。地方認為，柯建銘已是兩屆不分區立委，按照黨內內規，下屆得回老家竹市參選區域立委，挑戰很大，可循「前院長王金平」模式，再列不分區名單，繼續政治路。此外，柯建銘當上院長將有權主導法案推動與關心各部、各地人事案，與現今藍白過半的民進黨立院總召相較，將有天壤之別的權力。

國民黨新竹市議會黨團總召、新竹市議員陳慶齡說，柯建銘想當立院院長「司馬昭之心、路人皆知」，民進黨近年在新竹市長、新竹立委兩頭皆空，代表柯總召未能深耕地方，若下屆立委列區域立委，回新竹來「恐怕選不上」，他更應該要檢討，這幾年到底為新竹市爭取了什麼政績？這次罷掉幾席立委的席次，讓他就能成為立院的院長，恐怕就能當萬年院長。

民眾黨新竹黨部主委李國璋指出，民進黨立院黨團總召柯建銘在蔡英文執政期間，被外界形容「地下院長」，即便當時立法院長是游錫堃，實際上重大協商都是由柯主導、給答案、再由游錫堃背書，展現極高主導性，如今朝小野大，柯有強烈的權力失落感。

李國璋認為，這種強烈的影響力一旦喪失，想循「王金平模式」重返立院舞台並不意外，畢竟柯若再回到新竹參選立委，恐將落入他過去批評國民黨的「老人政治」輪迴，過去他們批國民黨候選人老化，選上就做到阿公阿嬤，如今若自己也回鍋參選，難道不是相同狀況？

再加上新竹市民進黨內部早已有不少議員蓄勢待發，如果柯總召來來去去，永遠都只能夠由他來決定民進黨在新竹市的政治發展，相信其實這些議員心裡也會很嘔。

國民黨團近期面對罷免攻勢，在造勢場合站台統一口徑，若大惡罷成功，讓民進黨在國會一黨獨大，立法院長就會從韓國瑜變成柯建銘。外界認為得罷免6席才能翻轉，但柯推動大罷免的真實意圖之一就是「以小搏大」，只要能罷掉幾席立委，即可先提罷免院長並改選，屆時他黨若幾人倒戈，就有機會任院長。

地方認為，柯建銘已是兩屆不分區立委，按黨內內規，下屆得回老家竹市參選區域立委，柯有機會以選戰大功續任立法院長，可破傳統限制，循王金平模式，再列不分區立委，大罷免將成他最後政治生涯的博弈。

罷免 柯建銘

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