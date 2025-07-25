罷免衝刺 台東罷團「花東都要變天」 反罷：良善不能被改變

大罷免投票明天登場，被列指標性的台東縣，今天罷免與反罷免團體全力衝刺催票，希望獲得更多人支持，拿下勝利。「守護台東挫賓行動」罷團採兵分多路戰術，站街、掃街及遊街獲得不少民眾支持。以藍營為主的反罷團體，則從郊區返回市區遊車掃街，同樣支持者熱絡相挺。

「守護台東挫賓行動」罷團車隊從台東市區出發，從中華路一路向被罷免人立委黃建賓故鄉南迴前進，雖然路上行人不多，還是有支持者熱情打招呼，甚至有人喊出「大罷免、大成功」，讓車隊感動，此外，車隊遶行途中，團員也把握機會向路邊民眾宣揚罷免理念。

另一罷團小組則前往火車站站街，團員手拿標語及旗幟向往來旅客催出罷免投同意，不少年輕旅客主動和罷團小組合影表達支持，也有旅客則比讚力挺。一名來自花蓮的旅客說，「花蓮要變天了，台東絕對也要變天，不要給親共的人永久把持美麗的花東」。

以藍營為主的反罷團體，則一路跟著黃建賓從郊區返回市區遊車掃街，同樣支持者熱絡相挺。黃建賓表示，或許政治會改變一個人，甚至選輸就翻臉不認人，但台東的良善不能被改變。7月26日，懇請大家一起用「#不同意罷免」，守護台東美麗的原貌。

車隊所到之處透過廣播高喊「台東人站出來！反惡罷、護台東」，台灣需要的是和諧，不是鬥爭，呼籲市民一定要出來投下不同意罷免票，讓黃建賓繼續在國會為台東努力奮鬥。 以藍營為主的反罷團體，一路跟著立委黃建賓從郊區返回市區遊車掃街，沿途支持者熱絡相挺。記者尤聰光／攝影

商品推薦