高麗菜好吃也成罷免理由？賴士葆回嗆：大罷免是文化大革命

明天將舉行罷免投票，反共護台志工聯盟昨晚在凱達格蘭大道舉辦造勢，吸引萬人到場力挺，民眾在台上闡述喜愛台灣的理由，其中談到台灣有全世界最好吃的高麗菜。國民黨立委賴士葆今天受訪回應，不懂邏輯，更批大罷免才是台灣版文化大革命，破壞台灣最美風景、台灣人的良善。

賴士葆表示，高麗菜好吃也能成為罷免理由，不知道邏輯在哪？難道是立委破壞高麗菜生產？還是立委努力讓台灣高麗菜很好吃不爽？他也說，早上碰到另一位立委聊到，都是罷免團體但提出的理由卻相反，一個是罵該立委只做里長的事情，另一個是罷都沒有做里長的事，兩個都要罷免。

賴士葆說，理由當然是很奇怪的理由，尤其罷團愛說藍營立委添共賣台，「那就講一些嗎，我們賣哪些台？如果真的賣台，那違反反滲透法等相關法令都可以辦，你去檢舉啊。」完全沒有就是意識形態。

賴士葆也說，大罷免是實質的台灣版的文化大革命，台灣最美的風景是人的良善，這一次下來卻看到立場不同，彼此之間的爭鬥、仇恨，歷史會記上這一筆，賴清德何其可惡、殘忍，下這樣的重手來破壞台灣人民彼此之間的良善、友善的互動。

趙少康則說，網路上看到百工百業說愛這個小小多山的國家，「你們愛，難道我們不愛嗎？更愛啊。」但是小小多山的國家，已經被光電板等破壞、搞得滿目瘡痍，這就是你們愛的方式嗎？

他說，小小多山的台灣衍伸出的高麗菜，「上面就種了高麗菜嘛，高山蔬菜是好吃啦，高冷蔬菜很甜啦，因為溫度、緯度啦，但某種角度看也是破壞山林；適當種植可以，但不可以濫墾濫罰，菜是好吃啦，可是對於水土啊，對於保育很大傷害，怎麼取得這樣折衷，取得平衡是蠻重要的。」

商品推薦