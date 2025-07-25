童子賢、傅崐萁互戰藍批自打嘴巴 林右昌花蓮參戰「當然是童說得對」
和碩董事長童子賢到花蓮挺罷免傅崐萁，說出花蓮震災捐款7000萬元縣府要求分配一事，延燒多日，縣長徐榛蔚及傅昨天接連提告，在地藍營今天轟童子賢說詞不一，自打嘴巴，還稱自己捐出近億元企圖打烏賊戰；民進黨祕書長林右昌說，童子賢是捐錢的一方，傅崐萁則是花錢的人，「當然是童說得對」。
國民黨花蓮縣黨部今天質疑，童子賢日前說與公司因地震想賑災，縣府卻恐嚇學校「不得接受台北來的幫助，否則對你不客氣」，要求一定要轉交縣府統一分配，徐榛蔚揭露事實真相，童子賢才改口稱是2018年0206地震捐款。
此外，童子賢既然說一定要轉交縣府統一分配，但童的捐款明細，就有捐給花蓮縣立花崗國中、美崙國中，根本是自打嘴巴，且明細也顯示童子賢當時捐給花蓮縣府社會救助金專戶1000萬元，與童先前說法矛盾。
黨團發言人吳建志質疑，童子賢一連串不實言論，被戳破謊言就轉移話題，強調自己多年來捐出近億元，企圖以數字煙霧彈規避問題，童是否配合民進黨投票前節奏，意圖影響投票結果。
童子賢今天出席最高檢察署管理學演講活動，接受媒體訪問時說，2018年捐款1億3660萬元，針對花蓮地震捐款有5000多萬元，歡迎查證，善款捐款這麼多年了，還要逼去找收據，實在有點難過。
他說，全台這麼多捐助的戶頭，縣府只找賑災基金會和縣府善款專戶，就說找不到捐款紀錄，令人困惑，呼籲大家別在帳戶、捐款上面打轉，一切的事情本著良心就好。
林右昌今天到花蓮參與罷團「守護花蓮、迎向希望」車隊掃街。他說，童子賢是捐錢的一方，傅崐萁則是花錢的人，當然是童子賢說得對；童子賢揭開黑幕後，網路上開始流傳非常多傅氏王朝鬼故事，不是不報只是時候未到，正義終將來到。
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