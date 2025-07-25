童子賢、傅崐萁互戰藍批自打嘴巴 林右昌花蓮參戰「當然是童說得對」

和碩董事長童子賢到花蓮挺罷免傅崐萁，說出花蓮震災捐款7000萬元縣府要求分配一事，延燒多日，縣長徐榛蔚及傅昨天接連提告，在地藍營今天轟童子賢說詞不一，自打嘴巴，還稱自己捐出近億元企圖打烏賊戰；民進黨祕書長林右昌說，童子賢是捐錢的一方，傅崐萁則是花錢的人，「當然是童說得對」。

國民黨花蓮縣黨部今天質疑，童子賢日前說與公司因地震想賑災，縣府卻恐嚇學校「不得接受台北來的幫助，否則對你不客氣」，要求一定要轉交縣府統一分配，徐榛蔚揭露事實真相，童子賢才改口稱是2018年0206地震捐款。

此外，童子賢既然說一定要轉交縣府統一分配，但童的捐款明細，就有捐給花蓮縣立花崗國中、美崙國中，根本是自打嘴巴，且明細也顯示童子賢當時捐給花蓮縣府社會救助金專戶1000萬元，與童先前說法矛盾。

黨團發言人吳建志質疑，童子賢一連串不實言論，被戳破謊言就轉移話題，強調自己多年來捐出近億元，企圖以數字煙霧彈規避問題，童是否配合民進黨投票前節奏，意圖影響投票結果。

童子賢今天出席最高檢察署管理學演講活動，接受媒體訪問時說，2018年捐款1億3660萬元，針對花蓮地震捐款有5000多萬元，歡迎查證，善款捐款這麼多年了，還要逼去找收據，實在有點難過。

他說，全台這麼多捐助的戶頭，縣府只找賑災基金會和縣府善款專戶，就說找不到捐款紀錄，令人困惑，呼籲大家別在帳戶、捐款上面打轉，一切的事情本著良心就好。

林右昌今天到花蓮參與罷團「守護花蓮、迎向希望」車隊掃街。他說，童子賢是捐錢的一方，傅崐萁則是花錢的人，當然是童子賢說得對；童子賢揭開黑幕後，網路上開始流傳非常多傅氏王朝鬼故事，不是不報只是時候未到，正義終將來到。 和碩董事長童子賢（圖）今天到最高檢察署演講，演講前接受媒體記者聯訪。記者許正宏／攝影 國民黨立委傅崐萁昨到花蓮地檢署提告和碩董事長童子賢涉犯選罷法。圖／聯合報系資料照片 國民黨花蓮縣議會黨團今天質疑童子賢說詞自打嘴巴、打烏賊戰。記者王燕華／攝影

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