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善款爭議童子賢反駁傅崐萁「左手不需要知道右手」：本著良心就好

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
童子賢今天與談最高檢察署「菁英講座」演講產業發展與世界局勢。記者王聖藜／記者
童子賢今天與談最高檢察署「菁英講座」演講產業發展與世界局勢。記者王聖藜／記者

和碩科技董事長童子賢今接受最高檢察署「檢察官協會」邀請演講，開講前，面對近日與國民黨立委傅崐萁的善款爭議表示，多前年的捐款被逼著去找收據實在難過，還表示，公共事務跟政治一樣，本著良心就好。

傅崐萁已對童子賢提告違反選罷法，檢方正式分案查辦，童今與談最高檢「菁英講座」演講產業發展與世界局勢，卻在最高檢察署前受訪談「案情」，有檢察官說，童在最高檢前作表述之後「檢察官怎麼辦案？」

童子賢受訪被問及傅崐萁說2018年捐款有7000萬元完全沒收到，他表示，這是政治上的混淆，已在媒體公布一張1000萬的捐款，「怎麼會1塊錢都沒有收到呢？」

童說，接著他又捐500萬元的善款，也是花蓮縣社會局一個救災專戶，分別是他跟和碩集團捐出去的，這1500萬元的捐款他個人就捐1000萬元，那個資料已經散播，在包含好幾個聯合報跟鏡週刊的媒體上，可以去查證。

童說，他覺得「左手是不需要知道右手所做的善事」，他們只是善意的捐款，從2018年到現在已那麼多年，還要被逼著去找收據，實在有點難過。

童子賢說，2018年他對整個台灣的公益捐款，不包含文學家「他們在島嶼寫作」以及方荷生里長的「食物銀行」，捐款是1億3660萬元，另外，他對花蓮2018年地震的捐助，光地震部分就有5000多萬元。

童表示，大家不要在哪一個帳戶有沒有捐款上面打轉，這不是重點，故意把他講成說只查到500萬元捐款，則不符實情。

童說，和碩跟他個人2018年就捐不少地震救災捐款、2024年也捐，2次共捐9970萬元，其中個人捐56%，2018年時不是只針對震災，全台灣的公益捐款捐了1億3000萬元，公共事務跟政治都一樣，本著良心就好。

國民黨立院黨團總召傅崐萁到花蓮地檢署提告童子賢涉犯選罷法。圖／聯合報系資料照片
國民黨立院黨團總召傅崐萁到花蓮地檢署提告童子賢涉犯選罷法。圖／聯合報系資料照片

罷免 童子賢 傅崐萁

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