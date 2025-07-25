聲請投票駁回再提抗告 柯文哲臉書：不容司法帶頭踐踏人權
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，無法參與明大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，台北高等行政法院合議庭今裁定駁回聲請。柯文哲臉書稍早發文表示，投票權卻遭駁回，律師將提出抗告，不為個人，不容司法機關帶頭踐踏人權。
柯文哲臉書發文表示，柯文哲依照憲法聲請，主張行使投票權卻遭駁回，柯文哲律師將提出抗告。不為個人，而是心繫台灣的人權法治能否健全發展，不容司法機關帶頭踐踏人權，不容國家怠惰，侵害犧牲人民。
柯文哲委任律師蕭奕弘昨指出，柯人身、通訊、居住及遷徙等權利均受限制，但選舉等公民權利未受限，仍受到憲法保障，卻不能實現罷免投票權，柯希望透過自己的案件，促使長久以來不作為的選務機關，以法院裁定為依循，讓所有人身自由受限的民眾都能實質享有投票權。
👉726大罷免決戰
▪ 大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看
▪ 大罷免懶人包／多少同意票才能罷免通過？一表掌握25案關鍵門檻
▪ 大罷免懶人包／看門檻兩條件！圖解罷免成功或失敗的流程走向
▪ 專題／你的選區要投票嗎？看726罷免投票完整25選區名單
▪ 專題／25選區大罷免 罷免通過要符合這些條件
▪ 圖表／韓國瑜、黃捷、謝國樑…近5年罷免案一覽 這些人被拉下台
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言