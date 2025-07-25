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聲請投票駁回再提抗告 柯文哲臉書：不容司法帶頭踐踏人權

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，無法參與明大罷免投票。圖／聯合報系資料照
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，無法參與明大罷免投票。圖／聯合報系資料照

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，無法參與明大罷免投票，柯委請律師提行政訴訟並聲請假處分，台北高等行政法院合議庭今裁定駁回聲請。柯文哲臉書稍早發文表示，投票權卻遭駁回，律師將提出抗告，不為個人，不容司法機關帶頭踐踏人權。

柯文哲臉書發文表示，柯文哲依照憲法聲請，主張行使投票權卻遭駁回，柯文哲律師將提出抗告。不為個人，而是心繫台灣的人權法治能否健全發展，不容司法機關帶頭踐踏人權，不容國家怠惰，侵害犧牲人民。

柯文哲委任律師蕭奕弘昨指出，柯人身、通訊、居住及遷徙等權利均受限制，但選舉等公民權利未受限，仍受到憲法保障，卻不能實現罷免投票權，柯希望透過自己的案件，促使長久以來不作為的選務機關，以法院裁定為依循，讓所有人身自由受限的民眾都能實質享有投票權。

罷免 柯文哲

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