罷免通過8月1日解職 趙少康示警了

明天將舉行罷免選舉，中選會昨公布，8月1日為審定公告日，將會就結果依法審定，按照公職選罷法規定，當天就不能擔任立委、行使立委職權。為此，中廣前董事長趙少康今天受訪表示，補選之前會有大概2到3個月的空窗期，這個時候民進黨在立法院就可以為所欲。

中廣前董事長趙少康今早陪同國民黨立委賴士葆到水源市場前車隊掃街，事前受訪表示，補選的空窗期屆時民進黨就能在立院為所欲為，「他們還想要通過什麼，就通過什麼，所以我覺得是蠻危險的；如果沒有監督與制衡就不是民主。」

話鋒一轉，他說，日本甫結束的參議院選舉，選民基本上也是分裂投票，執政自民黨從去年的眾院到參院，都還是野黨占多數，所以分裂投票很正常，就是不希望給政府太多權力，這是民主的精神。

他也說，反觀台灣在立法院，如果說執政黨的立委監督制衡也不錯，但看見綠營立委，有任何一個預算沒有通過？有任一個法案沒有通過？有任何一個人事沒有通過？他們全都贊成，那監督在哪裡？

趙少康說，他也真正不懂，選民選出民進黨的立委在幹嘛？就是表決部隊，那若要選一個投票部隊就完全失去了民主的原則跟政黨的競爭。

賴士葆也說，依照中選會規定是要這麼做，如果有委員真的被罷免掉，那位委員大概也會主動離開。但事實上，民進黨的前身是黨外，最喜歡講一句話，民主靠制衡、制衡靠黨外，「那現在呢？我們可以同樣模式說，制衡靠在野黨，那賴清德就變成金正恩了？台灣就北韓化？」

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