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槓上童子賢 傅崐萁：下午3時前向花蓮人道歉 否則不撤告

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁日前到花蓮地檢署提告和碩董事長童子賢涉犯選罷法。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委傅崐萁日前到花蓮地檢署提告和碩董事長童子賢涉犯選罷法。圖／聯合報系資料照片

和碩董事長童子賢聲稱他想捐款給花蓮，卻被花蓮縣政府「繞一手」，指縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款。童子賢此話一出，令花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁決定在24日對童提告。傅崐萁今日表示，童子賢言論是對花蓮縣民、團隊和志工的莫大侮辱，童稱自己曾在2018年捐7千萬元，但縣府沒有收到，說法不是事實，要求今下午3時前向花蓮人道歉，否則不撤告。

童子賢公布捐款明細，在花蓮2018、2024年兩次地震中，童子賢個人與和碩集團共捐贈9972萬元，其中，童子賢捐助約5363萬元（個人捐款占54%），和碩集團捐助約4609萬元（公司捐款占46%）。

童子賢與和碩集團共捐贈24個捐贈單位，包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等。

傅崐萁表示，童子賢過去曾自曝賴清德邀其出任行政院長，這種行為本就不適當，等同認為自己高於當時閣揆。花蓮人歷經多次地震，捐款制度早有明確流程。2018年大地震後，善款委員會由張善政擔任委員，成員包括慈濟醫院院長、東華大學校長、四位大律師、中國時報社長與災民代表，所有善款運用皆須經委員會通過，從來不是像童子賢所說「要繞一圈」，完全不是事實。

傅崐萁強調，花蓮縣政府一向不希望透過縣政府，因有太多行政流程卡住，包括慈濟、台電等都是直接對災民，從以前到現在都是這樣。童子賢要抱賴清德總統大腿，要做「賴友友」，要當側翼也要先做功課，花蓮縣政府向來避嫌，不會擔任善款委員會相關事務，都希望社會NGO可以直接進行，花蓮縣政府現在在蓋的中繼屋，也是由社會NGO興建。

傅崐萁質疑，童子賢稱2018年捐7千萬元給花蓮，但根本沒有這筆款項，當時最大捐款人是郭台銘6千萬元，童子賢說捐4500萬，但縣府沒收到。就算是捐100元，善款委員會也會寄出掛號感謝函，大額捐款還會專人送交感謝狀，當時已發現這件事，顧及童子賢的顏面沒說，沒想到童子賢現在為了擁抱綠友友，反而自己爆料。

傅崐萁表示，童子賢所公布的24家受捐單位名單，未標示金額與時間，無從確認是否為地震善款。童子賢一邊聲稱「不能直接捐學校」，卻又將款項捐給3所學校，自打嘴巴，證明自己說謊，自證其罪。童子賢要做賴友友、當綠側翼，也要先把功課做好。

罷免 童子賢 傅崐萁

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