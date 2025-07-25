槓上童子賢 傅崐萁：下午3時前向花蓮人道歉 否則不撤告

和碩董事長童子賢聲稱他想捐款給花蓮，卻被花蓮縣政府「繞一手」，指縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款。童子賢此話一出，令花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立委傅崐萁決定在24日對童提告。傅崐萁今日表示，童子賢言論是對花蓮縣民、團隊和志工的莫大侮辱，童稱自己曾在2018年捐7千萬元，但縣府沒有收到，說法不是事實，要求今下午3時前向花蓮人道歉，否則不撤告。

童子賢公布捐款明細，在花蓮2018、2024年兩次地震中，童子賢個人與和碩集團共捐贈9972萬元，其中，童子賢捐助約5363萬元（個人捐款占54%），和碩集團捐助約4609萬元（公司捐款占46%）。

童子賢與和碩集團共捐贈24個捐贈單位，包括花蓮縣政府社會局、社會局救助金專戶、消防署特搜隊、消防署設備採購、世界展望會、公益平台、花崗國中、美崙國中、鳳林國中、明義國小、門諾醫院、東華大學、善牧中心、花蓮家扶中心、花蓮黎明教養院、玉里天主堂、玉里安德啟智中心、花蓮畢世大教養院、花蓮黑潮基金會等。

傅崐萁表示，童子賢過去曾自曝賴清德邀其出任行政院長，這種行為本就不適當，等同認為自己高於當時閣揆。花蓮人歷經多次地震，捐款制度早有明確流程。2018年大地震後，善款委員會由張善政擔任委員，成員包括慈濟醫院院長、東華大學校長、四位大律師、中國時報社長與災民代表，所有善款運用皆須經委員會通過，從來不是像童子賢所說「要繞一圈」，完全不是事實。

傅崐萁強調，花蓮縣政府一向不希望透過縣政府，因有太多行政流程卡住，包括慈濟、台電等都是直接對災民，從以前到現在都是這樣。童子賢要抱賴清德總統大腿，要做「賴友友」，要當側翼也要先做功課，花蓮縣政府向來避嫌，不會擔任善款委員會相關事務，都希望社會NGO可以直接進行，花蓮縣政府現在在蓋的中繼屋，也是由社會NGO興建。

傅崐萁質疑，童子賢稱2018年捐7千萬元給花蓮，但根本沒有這筆款項，當時最大捐款人是郭台銘6千萬元，童子賢說捐4500萬，但縣府沒收到。就算是捐100元，善款委員會也會寄出掛號感謝函，大額捐款還會專人送交感謝狀，當時已發現這件事，顧及童子賢的顏面沒說，沒想到童子賢現在為了擁抱綠友友，反而自己爆料。

傅崐萁表示，童子賢所公布的24家受捐單位名單，未標示金額與時間，無從確認是否為地震善款。童子賢一邊聲稱「不能直接捐學校」，卻又將款項捐給3所學校，自打嘴巴，證明自己說謊，自證其罪。童子賢要做賴友友、當綠側翼，也要先把功課做好。

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