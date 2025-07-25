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童子賢稱捐款花蓮被繞一手 李來希批：綠智庫負責人動機不純

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
和碩董事長童子賢聲稱他原想捐款給花蓮，卻被花蓮縣政府「繞一手」，縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款。圖／聯合報系資料照片
和碩董事長童子賢聲稱他原想捐款給花蓮，卻被花蓮縣政府「繞一手」，縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款。圖／聯合報系資料照片

和碩董事長童子賢聲稱他原想捐款給花蓮，卻被花蓮縣政府「繞一手」，縣府還曾恐嚇學校，不得接受台北直接捐款。全國公務人員協會前理事長李來希表示，捐款善行被汙染，童子賢身為「新境界基金會」的實際負責人，政治立場鮮明，此時此刻有這樣子的作為似乎也不難理解，只是捐款善行參雜了政治鬥爭的不良動機。

李來希說，紅頂商人童子賢在大罷免投票前夕語嫣不詳的丟出重磅訊息，有意無意之間含糊其詞的影射花蓮縣長徐榛蔚操弄花蓮震災捐款，惹得徐榛蔚震怒，要求限時道歉，否則提告；童子賢才改口說是國民黨立院黨團總召傅崐萁擔任花蓮縣長任內的事，接著又羅列公佈自己從2018年以來的捐款明細，總金額高達9千多萬元，金額與明細好似為真，但與其之前公開宣稱的7千萬元捐款金額明顯不符。

李來希表示，再細看其公布的金額明細與流向，幾乎與0403花蓮的震災無必然關聯，而是一般企業為了得到CSR（Corporate Social Responsibility）企業社會責任認證有關的捐款，企業或是個人要捐款給哪個單位，只要是捐款來源合法，沒有哪一個政府機關有權阻止或是拒絕，硬是要說花蓮縣政府阻擾捐款或是強行要求過手，不僅是與法不合，也與理不通。

李來希指出，童子賢貴為上市公司負責人理應瞭解，企業或個人捐款可以節稅，而且是用公司名義捐款可以取得CSR優良企業認證，嚴格說起來是用投資人的錢在搞個人與企業的關係，既有利於企業行銷經營，個人又可贏得行善美名，本屬正常企業與個人的經營策略，不足為奇，但如果涉及不當的政治動機與選舉惡意操弄，善行美意參雜不良企圖，魚目混珠，實在是不太可取。

李來希質疑，尤其是在罷免進行期間發布這樣的訊息，更是不得不讓人懷疑其動機不純，特別是童子賢身為新境界基金會的實際負責人，政治立場鮮明，此時此刻有這樣子的作為似乎也不難理解，只是捐款善行參雜了政治鬥爭的不良動機，可惜了。

罷免 花蓮 童子賢 李來希

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